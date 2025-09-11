李洋昔搭檔流出不雅片！　超狂背景曝光

▲李洋和盧震（右）於丹麥公開賽首度合作即創佳績，直落二擊退世界前十的馬來西亞組合，闖進16強。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

羽球選手盧震，現隸屬土地銀行羽球隊，被譽為羽壇後起之秀。他自小便展現過人潛力，母親陳嬥筌為台北民權國小羽球隊教練，盧震自一年級起便接受母親專業訓練，奠定紮實基礎。國、高中就讀於臺北市立大同高中，之後進入臺北市立大學深造，逐步在羽壇嶄露頭角。

2015年，仍是國三生的盧震，便與搭檔林聖傑在全國排名賽中脫穎而出，獲得中華民國羽球協會甲組球員資格，正式跨入高水平賽事。早期他效力於中租羽球隊，2018年與葉宏蔚搭檔，連續在奧地利公開賽、斯洛伐克公開賽與葡萄牙國際賽摘下三冠，震撼羽壇。隨後轉戰土銀羽球隊，成為隊上重要戰力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2022年，因土銀主力男雙「麟洋配」中的王齊麟因腳傷休養，李洋暫時改與盧震搭檔出賽。兩人於丹麥公開賽首度合作即創佳績，直落二擊退世界前十的馬來西亞組合，闖進16強。這場比賽不僅為台灣羽壇注入新氣象，媒體更以「新版洋肉盧」形容這對臨時組合，視之為突破低潮的關鍵契機。



更多鏡週刊報導

國手不雅片流出／獨家！李洋昔搭檔與女友性愛片外流 精壯裸照曝光

獨家／77歲余天未雨綢繆！豪砸2500萬買墓園 「家族安身之所」準備好了

獨家／杜詩梅太魯閣遇猴劫 光天化日慘遭潑猴車內暴衝