悍將雙轟5比4逆轉龍隊有隱憂　單場4失誤鋒總點出守備需要加強

記者楊舒帆／台北報導

富邦悍將10日靠張育成、范國宸雙響踢館味全龍，一度因單局兩次失誤遭到追平比數，所幸范國宸在8局上轟出致勝砲，率隊以5比4拿下勝利。

▲▼中職富邦悍將總教練陳金鋒。（圖／記者李毓康攝）

▲中職富邦悍將總教練陳金鋒。（圖／記者李毓康攝）

悍將全場敲出8支安打，張育成猛打賞包含1轟，貢獻2打點、2得分；范國宸則敲出2安打，其中包含1發全壘打，貢獻3打點，表現亮眼。悍將全場4次失誤，7局下悍將三壘手高捷與二壘手林澤彬接連發生失誤，悍將守備異動，讓高捷移防外野，林澤彬退場休息，郭天信、李凱威敲出安打扳平比數，一度陷入困境。

總教練陳金鋒表示：「今天對方先發投手（指徐若熙）也不好打，育成、國宸的兩轟都是非常關鍵的打席，國宸的推進也做得很好，把該做的事情完成，有些不用安打就能得分的機會也把握住。今天守備確實表現不理想，這部分要再加強。」

悍將日籍先發投手鈴木駿輔主投5.2局，失4分（其中2分為責失），無關勝敗。鋒總賽後說：「他今天狀況不是說差，但想把球投到更好的位置，有些邊邊角角的球沒有進到好球帶，控球稍微差一點，不過其實跟前一場差不多。對方左打火力很強，為了避免失投，他會傾向往邊邊角角去投。」

