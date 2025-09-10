張育成、范國宸開轟　悍將5比4險勝味全

▲范國宸 。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／台北報導

富邦悍將10日對戰味全龍，張育成6局上砲轟徐若熙，范國宸8局上敲出致勝全壘打，率隊以5比4逆轉獲勝，止住2連敗。

味全龍2局下展開攻勢，吉力吉撈・鞏冠掃出安打，張政禹選到保送，劉基鴻再補上二壘安打，先攻下1分。郭天信滿壘時選到保送，再送回1分。

悍將4局上突破徐若熙，高捷安打後，張育成敲出二壘安打攻佔二、三壘，范國宸擊出高飛犧牲打追回1分。6局上高捷跑出內野安打，隨後張育成轟出中外野全壘打，一棒超前比數至3比2。

7局下悍將三壘手高捷與二壘手林澤彬接連發生失誤，郭天信、李凱威敲出安打扳平比數。鈴木駿輔保送朱育賢後退場，賴鴻誠接替也投出保送，免費送分，龍隊再度超前為4比3。8局上張育成安打上壘後，范國宸轟出兩分砲，悍將再度逆轉，以5比4領先。

徐若熙主投6局，用82球，被敲5支安打（包含1轟），奪4次三振，失3分，最快球速約150公里。陳禹勳7局接替無失分，生涯累計第600場出賽，同時達成140次中繼成功。

悍將先發鈴木駿輔投5.2局，失4分（2分責失），賴鴻誠接手0.1局，林朕呈、李吳永勤、曾峻岳接力好投，合力守住勝利。