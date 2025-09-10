安芝儇超幸福！韓職SSG翻新啦啦隊更衣室兼具彩排休憩

▲SSG登陸者升級啦啦隊休息室。（圖／翻攝自X／@jhpae117）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

韓國職棒SSG登陸者球團今（10）日宣布，為了改善啦啦隊員的工作與表演環境，已將啦啦隊專屬的更衣室進行翻修，打造出一處能同時兼具彩排、賽前準備與休息的多功能空間。

SSG登陸者球團表示，「這次翻新不僅僅是打造單純的待機空間，而是營造能兼顧彩排、比賽準備與休息的多功能場域，我們希望啦啦隊能在更舒適、愉快的環境裡準備表演，這裡融入了許多細心的考量。」

內部設計也依需求細分，設置了可在演出前後休憩的沙發椅區、專屬的化妝與服裝整理空間，以及充足的置物櫃與收納設備以保障個人物品。

環境方面，球團安裝了高效能空氣清淨機與天花板型冷氣，維持空氣品質與舒適溫度，也在每個置物櫃還貼上啦啦隊成員的個人資料照。

SSG致力於推動啦啦隊產業，包括目前在台灣應援的人氣啦啦隊安芝儇、趙娟週、金渡兒也都是登陸者啦啦隊的一員，球團在8月底時也推出啦啦隊卡片，此次更衣室的升級，球團希望能在既有努力的基礎上，再向前邁進一步，期望讓啦啦隊能不受外界干擾，專注投入比賽表演與舞台呈現。

球團表示，「未來也將持續支持，讓啦啦隊能以球團重要成員的身分，帶著自豪感投入活動。」

從2003年熱舞至今的傳奇啦啦隊女神裵垂鉉則公開致謝，「球團尊重啦啦隊這份職業，並以各種方式給予支持，真的很感謝，我會繼續以快樂明朗的能量回饋球迷。」