運動雲

>

安芝儇超幸福！韓職SSG翻新啦啦隊更衣室兼具彩排休憩

▲▼SSG登陸者翻修啦啦隊休息室。（圖／翻攝自X／@jhpae117）

▲SSG登陸者升級啦啦隊休息室。（圖／翻攝自X／@jhpae117）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

韓國職棒SSG登陸者球團今（10）日宣布，為了改善啦啦隊員的工作與表演環境，已將啦啦隊專屬的更衣室進行翻修，打造出一處能同時兼具彩排、賽前準備與休息的多功能空間。

SSG登陸者球團表示，「這次翻新不僅僅是打造單純的待機空間，而是營造能兼顧彩排、比賽準備與休息的多功能場域，我們希望啦啦隊能在更舒適、愉快的環境裡準備表演，這裡融入了許多細心的考量。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

內部設計也依需求細分，設置了可在演出前後休憩的沙發椅區、專屬的化妝與服裝整理空間，以及充足的置物櫃與收納設備以保障個人物品。

環境方面，球團安裝了高效能空氣清淨機與天花板型冷氣，維持空氣品質與舒適溫度，也在每個置物櫃還貼上啦啦隊成員的個人資料照。

SSG致力於推動啦啦隊產業，包括目前在台灣應援的人氣啦啦隊安芝儇、趙娟週、金渡兒也都是登陸者啦啦隊的一員，球團在8月底時也推出啦啦隊卡片，此次更衣室的升級，球團希望能在既有努力的基礎上，再向前邁進一步，期望讓啦啦隊能不受外界干擾，專注投入比賽表演與舞台呈現。

球團表示，「未來也將持續支持，讓啦啦隊能以球團重要成員的身分，帶著自豪感投入活動。」

從2003年熱舞至今的傳奇啦啦隊女神裵垂鉉則公開致謝，「球團尊重啦啦隊這份職業，並以各種方式給予支持，真的很感謝，我會繼續以快樂明朗的能量回饋球迷。」

關鍵字： 韓國職棒SSG登陸者

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

U18複賽賽程出爐！中華隊首戰硬碰韓國左投　留意隱藏版釜山大谷

U18複賽賽程出爐！中華隊首戰硬碰韓國左投　留意隱藏版釜山大谷

這是什麼球！？達比修有「魔球」再現　打者完全愣在原地

這是什麼球！？達比修有「魔球」再現　打者完全愣在原地

大谷翔平「異次元貢獻」　隊友佩服拚勁太驚人：都想叫他回家

大谷翔平「異次元貢獻」　隊友佩服拚勁太驚人：都想叫他回家

直球對決！體育班存廢、協會人頭會員爭議　運動部長李洋說分明

直球對決！體育班存廢、協會人頭會員爭議　運動部長李洋說分明

最年輕部長李洋年薪600萬！　248億預算用途曝光

最年輕部長李洋年薪600萬！　248億預算用途曝光

4投聯手21K！U18中華隊延長賽8比4險勝德國隊　攜1勝1敗晉級

4投聯手21K！U18中華隊延長賽8比4險勝德國隊　攜1勝1敗晉級

羅伯斯得知佐佐木朗希飆162公里火球 驚喜讚嘆：Great！

羅伯斯得知佐佐木朗希飆162公里火球 驚喜讚嘆：Great！

前體育主播卓君澤出任機要秘書　運動部發言人是鄭世忠

前體育主播卓君澤出任機要秘書　運動部發言人是鄭世忠

傷後最快球速！佐佐木朗希3A第5場登板　首局飆161.6公里

傷後最快球速！佐佐木朗希3A第5場登板　首局飆161.6公里

李洋分享「部長的第一份公文」　選手服入鏡落實每天運動30分鐘

李洋分享「部長的第一份公文」　選手服入鏡落實每天運動30分鐘

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

熱門新聞

U18複賽賽程出爐！中華隊首戰硬碰韓國左投　留意隱藏版釜山大谷

這是什麼球！？達比修有「魔球」再現　打者完全愣在原地

大谷翔平「異次元貢獻」　隊友佩服拚勁太驚人：都想叫他回家

直球對決！體育班存廢、協會人頭會員爭議　運動部長李洋說分明

最年輕部長李洋年薪600萬！　248億預算用途曝光

4投聯手21K！U18中華隊延長賽8比4險勝德國隊　攜1勝1敗晉級

讀者回應

﻿

熱門新聞

1U18複賽賽程出爐！中華隊首戰硬碰韓國左投

2達比修魔球！打者看傻眼三振

3大谷異次元貢獻！隊友只想叫他回家

4體育班存廢　李洋親上火線表態

5最年輕部長李洋年薪600萬！　248億預算用途曝光

最新新聞

1台德混血落選新秀梁瀚加盟攻城獅

2貝茲9月9場出賽已5度締造單場雙安

3爆炸型得分手洛夫頓加盟台北戰神

4席漢不敢去想無安打！稱讚道奇投手群

5古林睿煬首度實戰！後援1局最快153

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

台灣體壇新紀元！　「運動部」揭牌李洋部長今正式上任

【林智勝女兒再登大巨蛋】引退賽開場表演同框小龍女！

出手助TPBL、PLG雙職籃合併？　運動部長李洋親曝想法

直球對決！體育班存廢、協會人頭會員爭議　運動部長李洋說分明

李洋接掌運動部第一件事曝！　喊話同仁：每天運動30分鐘

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366