Sakura、洪恩採驚喜現身道奇球場！　與山本由伸、金慧成合影留念

▲宮脇咲良、洪恩採驚喜現身道奇球場！ 與山本由伸、金慧成合影留念。（圖／道奇官方X）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇10日上午於主場迎戰洛磯，賽前場邊意外迎來韓國人氣女團LE SSERAFIM成員宮脇咲良與洪恩採的到訪，掀起球迷熱烈關注。

Welcome to Dodger Stadium, Sakura and Eunchae! pic.twitter.com/hRf9qu8Fqh September 10, 2025

道奇透過官方X帳號公開了日籍強投山本由伸、內野手金慧成與兩位偶像的3人合照；宮脇咲良與恩採身穿印有選手親筆簽名的道奇球衣，現身球場商店購物並與球迷互動，臉上洋溢笑容，展現輕鬆愉快的氛圍。

宮脇咲良今天身著牛仔短褲搭配白色道奇球衣，球衣上印有山本由伸與金慧成的簽名；18歲的恩採則以黑色長褲、棒球帽與球衣造型登場，展現活力氣息，兩人也在賽前走上球場擺姿勢拍照，留下難忘瞬間。

LE SSERAFIM正展開首次北美巡迴演唱會，行程遍及芝加哥、舊金山、墨西哥等地，並預計於13日在加州英格伍德開唱；繁忙行程之餘，小櫻花與恩採特地抽空到訪道奇球場，為球隊賽事增添話題。

此役道奇由大谷翔平以「第一棒、指定打擊」身份先發出戰洛磯，正值國聯西區激烈的封王爭奪戰，兩位K-POP人氣成員的現身，無疑為比賽注入更多焦點與看點，球迷更寄望她們成為道奇的「勝利女神」。