運動雲

>

最年輕部長李洋年薪600萬！　248億預算用途曝光

▲運動部部長李洋出席全民運動署揭牌暨布達典禮。（圖／記者林敬旻攝）

▲運動部部長李洋。（圖／記者林敬旻攝）

記者葉國吏／綜合報導　

奧運冠軍、現年30歲的李洋正式接任新升格的運動部部長，成為最年輕的部長、年薪高達600萬，成為體育界的新掌舵手。他不僅擁有兩屆奧運金牌的光環，還肩負著提升全民運動與基礎建設的重任。運動部年度預算從178億激增至248億，李洋的挑戰不僅在於金牌榮耀，更在於如何落實全民健康。

李洋勇奪奧運金牌，選擇以月領金牌獎金的方式，兩面金牌每月進帳25萬，再加上部長職位月薪21萬，年收入約600萬，成為少數能用運動專業賺取如此高薪的人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼運動部明正式掛牌！美女主播卓君澤將成李洋左右手　傳將任發言人。（圖／翻攝lindsey_chocho）

▲體育主播卓君澤出任機要秘書。（圖／翻攝lindsey_chocho）

在人事布局上，李洋也展現了獨到眼光。體育主播卓君澤與北市大助理教授傅思凱確定出任機要秘書，北市大技擊運動系教授謝富秀接掌競技運動司司長。至於主任秘書、產業及科技司、以及國際事務司司長的職缺，李洋親自面試徵選，力求打造一支專業且多元的行政團隊。

運動部升格後，李洋坦言更大的預算是推動全民運動的關鍵。他計劃興建基礎設施、擴編人力，讓運動資源深入各階層。不僅運動員受益，全民健康也將成為政策的核心焦點。從金牌選手到政策制定者，李洋的身份轉變象徵著台灣運動新時代的到來。

關鍵字： 李洋

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

4投聯手21K！U18中華隊延長賽8比4險勝德國隊　攜1勝1敗晉級

4投聯手21K！U18中華隊延長賽8比4險勝德國隊　攜1勝1敗晉級

最年輕部長李洋年薪600萬！　248億預算用途曝光

最年輕部長李洋年薪600萬！　248億預算用途曝光

這是什麼球！？達比修有「魔球」再現　打者完全愣在原地

這是什麼球！？達比修有「魔球」再現　打者完全愣在原地

直球對決！體育班存廢、協會人頭會員爭議　運動部長李洋說分明

直球對決！體育班存廢、協會人頭會員爭議　運動部長李洋說分明

U18複賽賽程出爐！中華隊首戰硬碰韓國左投　留意隱藏版釜山大谷

U18複賽賽程出爐！中華隊首戰硬碰韓國左投　留意隱藏版釜山大谷

前體育主播卓君澤出任機要秘書　運動部發言人是鄭世忠

前體育主播卓君澤出任機要秘書　運動部發言人是鄭世忠

快訊／「台灣最南端」也能看職籃！　TPBL官辦熱身賽10月屏東開打

快訊／「台灣最南端」也能看職籃！　TPBL官辦熱身賽10月屏東開打

甜瓜喊話詹皇「該休息了！」　美媒：他現在一年一年評估

甜瓜喊話詹皇「該休息了！」　美媒：他現在一年一年評估

快訊／出手助TPBL、PLG雙職籃合併？　運動部長李洋親曝想法

快訊／出手助TPBL、PLG雙職籃合併？　運動部長李洋親曝想法

林家鋐生涯首度再見安！台鋼3:2逆轉兄弟迎隊史第99勝

林家鋐生涯首度再見安！台鋼3:2逆轉兄弟迎隊史第99勝

被調侃「聊聊劉詩詩？」 吳奇隆戴婚戒「破除婚變」

熱門新聞

4投聯手21K！U18中華隊延長賽8比4險勝德國隊　攜1勝1敗晉級

最年輕部長李洋年薪600萬！　248億預算用途曝光

這是什麼球！？達比修有「魔球」再現　打者完全愣在原地

直球對決！體育班存廢、協會人頭會員爭議　運動部長李洋說分明

U18複賽賽程出爐！中華隊首戰硬碰韓國左投　留意隱藏版釜山大谷

前體育主播卓君澤出任機要秘書　運動部發言人是鄭世忠

讀者回應

﻿

熱門新聞

1U18中華隊延長賽8比4險勝德國隊

2最年輕部長李洋年薪600萬！　248億預算用途曝光

3達比修魔球！打者看傻眼三振

4體育班存廢　李洋親上火線表態

5U18複賽賽程出爐！中華隊首戰硬碰韓國左投

最新新聞

1羅伯斯驚喜得知朗希飆162：Great！

2大谷異次元貢獻！隊友只想叫他回家

3U18複賽賽程出爐！中華隊首戰硬碰韓國左投

4黃仲翔首列Top 30！這顆球最具威脅

5達比修魔球！打者看傻眼三振

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

台灣體壇新紀元！　「運動部」揭牌李洋部長今正式上任

【林智勝女兒再登大巨蛋】引退賽開場表演同框小龍女！

出手助TPBL、PLG雙職籃合併？　運動部長李洋親曝想法

直球對決！體育班存廢、協會人頭會員爭議　運動部長李洋說分明

李洋接掌運動部第一件事曝！　喊話同仁：每天運動30分鐘

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366