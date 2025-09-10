最年輕部長李洋年薪600萬！　248億預算用途曝光

▲運動部部長李洋。（圖／記者林敬旻攝）

記者葉國吏／綜合報導

奧運冠軍、現年30歲的李洋正式接任新升格的運動部部長，成為最年輕的部長、年薪高達600萬，成為體育界的新掌舵手。他不僅擁有兩屆奧運金牌的光環，還肩負著提升全民運動與基礎建設的重任。運動部年度預算從178億激增至248億，李洋的挑戰不僅在於金牌榮耀，更在於如何落實全民健康。

李洋勇奪奧運金牌，選擇以月領金牌獎金的方式，兩面金牌每月進帳25萬，再加上部長職位月薪21萬，年收入約600萬，成為少數能用運動專業賺取如此高薪的人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲體育主播卓君澤出任機要秘書。（圖／翻攝lindsey_chocho）

在人事布局上，李洋也展現了獨到眼光。體育主播卓君澤與北市大助理教授傅思凱確定出任機要秘書，北市大技擊運動系教授謝富秀接掌競技運動司司長。至於主任秘書、產業及科技司、以及國際事務司司長的職缺，李洋親自面試徵選，力求打造一支專業且多元的行政團隊。

運動部升格後，李洋坦言更大的預算是推動全民運動的關鍵。他計劃興建基礎設施、擴編人力，讓運動資源深入各階層。不僅運動員受益，全民健康也將成為政策的核心焦點。從金牌選手到政策制定者，李洋的身份轉變象徵著台灣運動新時代的到來。