9局被敲二壘安打也沒不安！羅伯斯「完全信任」史考特

▲▼道奇史考特。（圖／達志影像／美聯社）

▲史考特。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇今（9）日以3比1擊退科羅拉多洛磯，取得2連勝。道奇投手群在前8局聯手演出無安打，救援左投史考特（Tanner Scott）9局上登板，開局就被敲出二壘安打，全場一度陷入緊張，擔心吞敗劇場再度襲來，但總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後明確表態，當下對他完全信任，並沒有感到不安。

先發投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）本場主投7局，沒被敲出安打、有11次三振，壓制力滿點，接替的崔南（Blake Treinen）3上3下穩定完成8局，9局則由史考特登板，面對首名打者即被敲出二壘安打，現場一度響起零星噓聲，但史考特隨後連續解決3名打者，守住勝利。

史考特日前在對巴爾的摩金鶯一戰中，於9局、2出局救援登板，結果投出保送並被擊出再見安打，吞下痛苦敗仗，但他今日成功關門，一掃前役放火陰霾，羅伯斯對此給予肯定，「史考特雖然被敲了二壘安打，但那其實是顆稍微偏低的球，被打者掌握到。」

記者問道，史考特近期表現起伏，今日第9局一開始就被擊出安打，是否讓他感到不安？羅伯斯明確表示，「我不會那樣想，我必須展現出對球員的信任，當然他們要完成自己該做的工作，但今晚他表現得不錯。」

