運動雲

>

蔡其昌看林智勝完美告別嗨到跳起來　中職300萬高峰下一步挑戰？

▲中職會長蔡其昌。（圖／記者楊舒帆攝）

▲中職會長蔡其昌。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

中華職棒本季締造單季突破300萬人次觀賽紀錄，寫下全新里程碑。中職會長蔡其昌談到此紀錄時，特別感謝一路以來不離不棄的球迷，並點出職棒產業下一步的挑戰。同時，他也親自見證林智勝在大巨蛋的引退賽，直呼「這是一個編劇都寫不出的完美結局」。

蔡其昌表示，中職走過起伏，能再創榮景靠的是球迷支持：「我從球迷到會長，看見職棒的興衰，有過黑道與假球的谷底，如今再回到另一個高峰。單季300萬人次，感動的是職棒能有這樣的發展，謝謝球迷不離不棄。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到未來，他強調球場改善與觀賽體驗是重點：「築底期已經告一段落，接下來要更細緻。球團只是房客，不太可能自己改善硬體，還需要地方政府與中央共同支持，這是產業發展的過程。」

至於林智勝的引退賽，蔡其昌仍餘韻猶存，「看著他最後一打席打出305轟，再回到游擊守備，這一切就像上天安排。巨星的結束總是完美，從第一局到最後一刻我都很感動。他開轟時，我甚至忘記自己是會長，還跟大家一起跳起來。」

蔡其昌感性說，林智勝在國際賽留下許多難忘回憶，「他是大家喜歡的球星，那天晚上很成功，劇本是編劇寫不出來，這麼完美的HAPPY ENDING。」

關鍵字： 中職蔡其昌林智勝觀賽人次感動

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／台灣體壇新紀元！　「運動部」揭牌李洋部長正式上任

快訊／台灣體壇新紀元！　「運動部」揭牌李洋部長正式上任

快訊／「金牌部長」李洋來了　正式接掌運動部宣示6大政策

快訊／「金牌部長」李洋來了　正式接掌運動部宣示6大政策

台灣「旅美強投」對決大谷翔平有望！　時間曝光

台灣「旅美強投」對決大谷翔平有望！　時間曝光

U18世界盃／鍾亦恩今先發出戰德國　中華隊全力搶勝拚複賽優勢

U18世界盃／鍾亦恩今先發出戰德國　中華隊全力搶勝拚複賽優勢

運動部將正式掛牌　前體育主播卓君澤傳將成部長李洋左右手

運動部將正式掛牌　前體育主播卓君澤傳將成部長李洋左右手

離開桃猿被罵叛徒　林智勝揭當年FA抉擇關鍵：也曾想回桃園退休

離開桃猿被罵叛徒　林智勝揭當年FA抉擇關鍵：也曾想回桃園退休

力挺大鬍子！　巴克利：哈登是NBA史上最優秀進攻球員

力挺大鬍子！　巴克利：哈登是NBA史上最優秀進攻球員

大谷翔平守護神計畫？羅伯斯：尚未定案

大谷翔平守護神計畫？羅伯斯：尚未定案

U18中華隊10比2大勝澳洲　提前晉級超級循環賽

U18中華隊10比2大勝澳洲　提前晉級超級循環賽

湖人未來該讓唐西奇搭誰？　洛城媒體點名3大夢幻人選竟有AD

湖人未來該讓唐西奇搭誰？　洛城媒體點名3大夢幻人選竟有AD

【誰教的啦XDD】泰國導遊誤學台語髒話！網笑：唸得比台灣人標準

熱門新聞

快訊／台灣體壇新紀元！　「運動部」揭牌李洋部長正式上任

快訊／「金牌部長」李洋來了　正式接掌運動部宣示6大政策

台灣「旅美強投」對決大谷翔平有望！　時間曝光

U18世界盃／鍾亦恩今先發出戰德國　中華隊全力搶勝拚複賽優勢

運動部將正式掛牌　前體育主播卓君澤傳將成部長李洋左右手

離開桃猿被罵叛徒　林智勝揭當年FA抉擇關鍵：也曾想回桃園退休

讀者回應

﻿

熱門新聞

1體壇新紀元　運動部揭牌李洋部長上任

2金牌部長李洋　宣示運動部6大政策

3台灣「旅美強投」　有望對決大谷翔平

4鍾亦恩今出戰德國！台灣拚複賽優勢

5前主播卓君澤　傳當運動部長李洋機要

最新新聞

1羅特維特3天兩度配出8局無安打　

2道奇創紀錄！3戰2度9局錯失無安打

3葛拉斯諾無安打不問天！奪睽違半年勝投

4助雙職籃合併？　李洋親曝想法

5WBC中華隊12月公布集訓名單

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【林智勝女兒再登大巨蛋】引退賽開場表演同框小龍女！

林智勝引退後迎教練挑戰！坦言恐懼卻要從零開始　先享受一天高爾夫假期

【傳奇告別】林智勝大巨蛋引退儀式　洪一中獻花牽手送祝福

林智勝引退賽女兒再登大巨蛋　同框小龍女！開場舞帥翻全場

【昔日戰友】驚喜現身林智勝引退儀式！林泓育與大師兄擁抱淚崩

讓人無法拒絕的「台灣味」！ Winter演唱會為「小泡芙」違規XD

【撒冥紙鬧場】柯文哲才吃完豬腳麵線！吃屎哥怒吼：台灣沒司法了嗎

家寧拿到公司帳本了！　「我沒有侵占任何人的錢」

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉　坤達笑：演唱會最難的歌

為籌律師費拚了！ Cardi B擺攤叫賣CD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366