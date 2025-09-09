蔡其昌看林智勝完美告別嗨到跳起來　中職300萬高峰下一步挑戰？

▲中職會長蔡其昌。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

中華職棒本季締造單季突破300萬人次觀賽紀錄，寫下全新里程碑。中職會長蔡其昌談到此紀錄時，特別感謝一路以來不離不棄的球迷，並點出職棒產業下一步的挑戰。同時，他也親自見證林智勝在大巨蛋的引退賽，直呼「這是一個編劇都寫不出的完美結局」。

蔡其昌表示，中職走過起伏，能再創榮景靠的是球迷支持：「我從球迷到會長，看見職棒的興衰，有過黑道與假球的谷底，如今再回到另一個高峰。單季300萬人次，感動的是職棒能有這樣的發展，謝謝球迷不離不棄。」

談到未來，他強調球場改善與觀賽體驗是重點：「築底期已經告一段落，接下來要更細緻。球團只是房客，不太可能自己改善硬體，還需要地方政府與中央共同支持，這是產業發展的過程。」

至於林智勝的引退賽，蔡其昌仍餘韻猶存，「看著他最後一打席打出305轟，再回到游擊守備，這一切就像上天安排。巨星的結束總是完美，從第一局到最後一刻我都很感動。他開轟時，我甚至忘記自己是會長，還跟大家一起跳起來。」

蔡其昌感性說，林智勝在國際賽留下許多難忘回憶，「他是大家喜歡的球星，那天晚上很成功，劇本是編劇寫不出來，這麼完美的HAPPY ENDING。」