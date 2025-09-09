運動雲

U18世界盃／鍾亦恩今先發出戰德國　中華隊全力搶勝拚複賽優勢

▲U18世界盃，鍾亦恩 。（圖／棒協提供）

記者王真魚／綜合報導

U18世界盃棒球賽在日本沖繩持續進行，台灣在B組預賽前四戰拿下3勝1敗，提前鎖定超級循環賽（Super Round）門票。雖然晉級已成定局，但預賽最後一戰仍關鍵，因戰績將帶入下一階段，中華隊勢必全力求勝。

台灣在預賽先後擊敗中國、巴拿馬與澳洲，僅輸給美國，目前戰績3勝1敗。今天下午5點30分將對上德國隊，此役由左投鍾亦恩先發，他是今年中職選秀首輪獲得樂天桃猿指名的潛力新秀。

鍾亦恩在本屆預賽首戰對中國隊先發，投4局僅被敲1安，送出8次三振、3次保送，無失分奪勝，展現壓制力。此役再度掛帥先發，將扛起率隊搶勝的重要任務。德國則推出左投阿菲爾鮑恩（Tom Apfelbaum）應戰，中華隊打線需設法突破對方左投壓制。

台灣目前戰績3勝1敗，德國與澳洲同為2勝2敗。若台灣輸球、澳洲爆冷擊敗美國，將出現台、德、澳同為3勝2敗的局面；由於澳洲已輸給台灣與德國，不構成「互咬」情況，將遭淘汰，台、德攜手晉級，但台灣將帶著2敗進入超級循環賽。

若台灣擊敗德國、美國順利擊退澳洲，則德國、澳洲、巴拿馬同為2勝3敗，須比較對戰優質率爭奪小組第3名。此情況下，台灣將以4勝1敗、分組第2晉級，並帶1勝1敗戰績進入超級循環賽。

