羅伯斯憂佐佐木朗希球速下降 本季重返大聯盟遙遙無期

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）直言，因右肩夾擊進入傷兵名單的佐佐木朗希，本季復出情況並不樂觀。他指出，佐佐木的球速與控球尚未恢復到理想水準，短期內回到大聯盟「仍未準備好」。

佐佐木在2日（台灣時間3日）進行第四次復健登板，投滿5局，但首局就挨了兩發全壘打，失掉4分。最快球速96.9英里（約155.9公里），防禦率漲至7.07。

羅伯斯在未來電視「ABEMA」的訪談企劃《早安羅伯斯》中表示，「球速還沒有完全回來，控球也不夠理想。因此我認為今年對朗希來說是學習與累積經驗的一年。就現狀而言，他還沒有準備好重返大聯盟。」

他提到，在3A的比賽雖曾投出最快98.8英里（約159公里），但「控球並未跟上。後來他刻意降低球速來搶好球。重點是要在維持球速的同時，也能展現控球能力。若無法在小聯盟展現壓倒性表現，那麼在大聯盟也很難壓制打者。」

目前道奇先發輪值已有山本由伸、大谷翔平、克蕭（Clayton Kershaw）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、史奈爾（Blake Snell）、席漢（Emmet Sheehan）。羅伯斯說，「朗希要進入先發輪值並不容易。我希望他能把這當成挑戰，去贏得先發的位置。他有能夠拿出結果、爭取先發的天賦。」

羅伯斯也否定了把佐佐木調去牛棚的可能性。當前計畫是讓他先在3A拿出成績，並以先發投手的身份重新挑戰大聯盟。