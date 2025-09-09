運動雲

>

最年輕部長上任！李洋領軍運動部　推六大方向迎接嚴峻挑戰

▲▼2025世壯運羽球，奧運金牌李洋。（圖／記者李毓康攝）

▲李洋出任首任運動部部長，年僅30歲成為史上最年輕部長。（圖／記者李毓康攝）

記者游郁香／綜合報導

運動部今（9）日正式掛牌運作，由兩屆奧運羽球男雙金牌得主李洋出任首任部長，年僅30歲的他，不僅成為史上最年輕的部長，也象徵台灣體壇新時代的開端。他坦言，這是一段全新旅程與挑戰，將以「專業領航、團隊治理」為核心，推動更貼近基層、回應需求的政策，並確保公私分明。

李洋提出六大方向，期望讓台灣運動「向上發展，也向下紮根」，包括全民運動真正落實、整合資源強化競技發展、推動國際賽事與交流、促進運動產業成長、實踐永續與多元價值，以及投入兒童、青少年與基層培育。他強調，要讓運動從生活出發，也讓孩子敢做夢、有機會實現夢想。

不過，這位「金牌部長」面臨的挑戰也相當嚴峻。行政資歷不足是一大考驗；運動部掛牌上路後，將肩負管理高達248億元的年度預算，責任不容小覷。首要挑戰包括明年的各單項協會改選，以及明年9月登場的名古屋亞運，都是檢驗新部會的重要戰役。

外界對李洋接任的評價呈現兩極。支持者認為，李洋能以運動員角度為基層發聲。前中職球員工會理事長陳傑憲肯定他能帶來運動員的觀點；昔日「麟洋配」搭檔王齊麟也在社群力挺，盛讚他一直是值得信賴的領導者，佩服他在功成名就後仍選擇承擔責任，投身公共事務。

▲王齊麟與李洋出席臺北市松山區復興北路361巷取別名為「麟洋路」揭牌儀式。（圖／記者李毓康攝）

▲「麟洋配」搭檔王齊麟（左）力挺李洋（右），盛讚他是值得信賴的領導者。（圖／記者李毓康攝）

現任體育署長、將轉任運動部政務次長的鄭世忠則表示，李洋過去在國家隊的經歷，讓他能洞悉選訓與資源分配問題，期盼在新預算啟動後能帶給國人新氣象。

也有聲音質疑，李洋行政資歷與政治經驗不足，是否能快速適應政務環境仍待觀察。不過，行政院強調，此任命是為了實踐總統賴清德的體育政見，期望藉由最瞭解運動的人才壯大台灣體育。

在副手團隊上，運動部將有具備實務經驗的班底輔佐：政務次長將由鄭世忠與國訓中心執行長黃啟煌擔任，常務次長將由洪志昌出任，全民運動署長則由房瑞文接任。業界人士普遍認為，這樣的組合兼具象徵與實務，有助於新部會推動政策落實。

李洋的接任，不僅代表運動員正式走進決策核心，也為體壇改革揭開新篇章。他若能落實六大主張，將有望推動全民運動、壯大運動產業、提升國際能見度，更重要的是讓基層與青少年培育更加完善，讓台灣運動真正「向上發展，也向下紮根」。

