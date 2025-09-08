運動雲

力挺大鬍子！　巴克利：哈登是NBA史上最優秀進攻球員

▲▼西蒙斯迎來快艇首秀；快艇哈登。（圖／達志影像／美聯社）

▲快艇哈登在上季迎來回春表現。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

上賽季重返巔峰，入選NBA「年度第3隊」的洛杉磯快艇明星後衛「大鬍子」哈登（James Harden），在休賽季快艇大肆補強情況下，也被視為有機會隨隊衝擊西冠目標。近日退役傳奇球星兼評論員「惡漢」巴克利（Charles Barkley）就表示，「哈登是我見過，NBA歷史上最優秀的進攻球員。」

2024-25賽季，已經高齡36歲的哈登又迎來一次職業生涯高峰，不僅相隔4季再度入選聯盟明星賽（生涯第11度入選），賽季平均繳出22.8分、5.8籃板、8.7助攻的表現，也讓哈登在離開休士頓火箭之後，生涯再次入選聯盟年度最佳陣容（第3隊）。

名球評巴克利就表示，「幾年前我就說過，哈登是我見過的NBA歷史中，最優秀的進攻球員！」

尚未退役就已經被聯盟評選為史上「75大球星」，也曾拿下奧運、世界盃男籃賽金牌，對於哈登來說，當前職業生涯進入尾聲情況下，最重要的就是拚下夢寐以求的總冠軍，在上季打出回春身手情況下，新賽季哈登與快艇能否朝冠軍路邁進，也將是一大看點。

▲▼巴克利。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴克利認為哈登是自己見過的進攻最優秀的NBA球員。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 哈登巴克利大鬍子快艇NBAJames Harden

