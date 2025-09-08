MAMAMOO華莎來了！首登大巨蛋　桃猿「SINGDOME音樂電台」壓軸登場

▲MAMAMOO華莎來了！。（圖／樂天桃猿提供）

樂天桃猿Rakuten Monkeys將於9/12、13、14在臺北大巨蛋隆重推出為期三天的「SINGDOME音樂電台」主題日！主題日將聚集台灣、日本以及韓國的重量級藝人，為大家帶來一場視覺與聽覺雙重盛宴。誠摯邀請各位球迷一起調頻至FM10音樂電台，一同「心動」來看球，體驗這場音樂與棒球的完美結合。

本次主題日卡司陣容堅強，首位公布的嘉賓是金曲歌王李玖哲，他將為首日賽後帶來浪漫的音樂時光，而當天中場則有活力十足的「推進隊長」籃籃帶來精彩表演，賽後李玖哲也將與風格獨特的椅子樂團聯手獻聲，共同打造浪漫的音樂之夜。

主題日第二天，中場將由全能藝人柯有倫熱力開唱；賽後演唱會更是星光爆棚，集結日本超人氣偶像中島健人、台灣實力派歌手Marz23，以及韓國潮流饒舌歌手ZICO，帶來跨國界的音樂震撼，勢必將現場氣氛推向最高點。值得一提的是，ZICO更將於當日賽前擔任開球嘉賓，為比賽揭開序幕！

來自日本的超人氣偶像中島健人將首度登上臺北大巨蛋！作為原Sexy Zone成員，他以獨特的舞台魅力與深情歌聲圈粉無數，更在戲劇與綜藝中展現多才多藝。近期，他演唱超人氣動畫【我推的孩子】第二季主題曲《Fatal》引爆熱議，展現跨界實力。這一次，他將用最耀眼的笑容與歌聲，為球迷帶來一場最浪漫的大巨蛋回憶。

韓流最具影響力的嘻哈創作人ZICO也將首度登上臺北大巨蛋，並在賽前擔任開球嘉賓，隨後用最炸裂的能量點燃全場！他憑藉《Any Song》掀起「Any Song Challenge」熱潮，風靡全球社群平台，成為K-HIPHOP代表音樂人。身兼饒舌歌手與製作人，ZICO以獨特的音樂性和舞台魅力，收服世界各地的樂迷，帶來只有ZICO才能做到的舞台震撼！

9/14主題日最終日，中場將由樂天女孩三本柱河智媛、廉世彬、禹洙漢帶來精彩演出；壓軸賽後演唱會則由新生代創作歌手高爾宣OSN，以及韓國頂尖女團MAMAMOO成員華莎壓軸登場，為「SINGDOME音樂電台」主題日畫下最完美的句點。

韓流最具魅力的靈魂歌姬MAMAMOO 華莎（HWASA）將以獨特的嗓音與無可取代的舞台魅力，征服大巨蛋的觀眾。從MAMAMOO到個人SOLO，她以《Maria》、《twit》等代表作橫掃各大音樂榜單，展現與眾不同的女王氣場。她是舞台上的焦點，性感與自信的化身，將用最直接的能量點燃現場，帶來最震撼的夜晚。

樂天桃猿邀請所有10號隊友及球迷一同來到臺北大巨蛋，打開FM10音樂電台，準備好與ZICO一起嗨翻並見證開球英姿、與中島健人一同享受最閃耀的音樂時光、與華莎一起感受前所未有的震撼心動之夜，感受這場盛大的音樂饗宴，一同見證棒球與音樂的跨界魅力！

