運動雲

>

韓國教頭10日再訪台觀察中職戰力　再赴美接觸韓裔好手備戰經典賽

▲▼柳志炫擔任韓國總教練。（圖／截自KBO官方粉絲團）

▲韓國總教練柳志炫。（圖／截自KBO官方粉絲團）

記者楊舒帆／綜合報導

韓國國家隊備戰明年經典賽，總教練柳志炫將於10日來台，親自觀察中職好手，隨後再前往美國拜訪符合資格的韓裔球員。

根據《SBS》報導，韓職聯盟預計在12月將名單縮減至約35人，1月赴塞班島進行春訓，並在2月初繳交最終名單。在啟程赴美前，柳志炫將於10日先前往台灣，觀察經典賽對手中華隊的職業球員戰力。他今年稍早已觀察過台灣旅美球員，這次則專注於中華職棒選手。

[廣告]請繼續往下閱讀...

柳志炫自今年1月確定接掌總教練後，2月即飛往台灣觀察WBC資格賽，3月再赴美國觀看MLB韓籍與韓裔球員的比賽；上個月也赴日、美分析競爭對手，本月將再度跨越太平洋。

報導指出，柳志炫此行不會與韓籍MLB球員或旅美球員會面，例如舊金山巨人李政厚、亞特蘭大勇士金河成、洛杉磯道奇金慧成，以及匹茲堡海盜裴智桓、道奇張賢錫等人，都不在本次名單內。他將專注於拜訪韓裔混血球員，其中艾德曼（Tommy Edman）因傷恐怕難以出賽。

潛在人選還包含老虎隊瓊斯（Jahmai Jones，其母為韓裔）、勇士右投達寧（Dane Dunning）、紅雀右投歐布萊恩（Riley O’Brien）、紅襪外野手雷夫斯奈德（Rob Refsnyder）等。柳志炫表示：「教練團持續關注韓裔球員的表現與數據，目前也有一些未公開的候補。」他補充說：「3月時我已與部分韓裔球員見過面，這次因正值例行賽尾聲，再次確認他們的想法。」

此外，韓職SSG登陸者隊的外籍投手懷特（Mitch White）也在考慮名單內。懷特的母親是韓裔美國人，他去年還在大聯盟投球，本季轉戰韓職。柳志炫說：「懷特在韓職展現頂尖實力，當然是候選之一。」不過懷特明年是否續留SSG或重返MLB，仍有待觀察。

關鍵字： 韓國中職經典賽柳志炫台灣

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

林智勝305轟母子撿到主動歸還　苦主許育銘：最後一位「幸運兒」　

林智勝305轟母子撿到主動歸還　苦主許育銘：最後一位「幸運兒」　

離開桃猿被罵叛徒　林智勝揭當年FA抉擇關鍵：也曾想回桃園退休

離開桃猿被罵叛徒　林智勝揭當年FA抉擇關鍵：也曾想回桃園退休

大谷翔平雙響砲助道奇結束5連敗　羅伯斯盛讚：板凳瞬間活躍起來

大谷翔平雙響砲助道奇結束5連敗　羅伯斯盛讚：板凳瞬間活躍起來

鄧愷威5局失守提前退場吞本季第4敗　巨人3比4不敵紅雀

鄧愷威5局失守提前退場吞本季第4敗　巨人3比4不敵紅雀

大谷翔平雙響砲棒打菅野智之！　道奇5比2退金鶯終止5連敗

大谷翔平雙響砲棒打菅野智之！　道奇5比2退金鶯終止5連敗

林泓育驚喜淚崩林智勝也快忍不住　桃猿隔空看最後一轟歡呼畫面曝

林泓育驚喜淚崩林智勝也快忍不住　桃猿隔空看最後一轟歡呼畫面曝

林智勝補充感謝貴人！劉保佑等貴賓未出席留憾　鋒總幽默祝福熱議

林智勝補充感謝貴人！劉保佑等貴賓未出席留憾　鋒總幽默祝福熱議

林智勝引退儀式揭曉新身分！魏應充宣布擔任味全龍教練傳承精神

林智勝引退儀式揭曉新身分！魏應充宣布擔任味全龍教練傳承精神

艾卡拉茲擊敗辛納「奪美網第2冠」　重登世界第一

艾卡拉茲擊敗辛納「奪美網第2冠」　重登世界第一

神秘吳大哥也來了！林智勝感謝7年前人生困境拉一把

神秘吳大哥也來了！林智勝感謝7年前人生困境拉一把

劉宇寧直播罕見動怒！遭瞎傳秘戀經紀人

熱門新聞

林智勝305轟母子撿到主動歸還　苦主許育銘：最後一位「幸運兒」　

離開桃猿被罵叛徒　林智勝揭當年FA抉擇關鍵：也曾想回桃園退休

大谷翔平雙響砲助道奇結束5連敗　羅伯斯盛讚：板凳瞬間活躍起來

鄧愷威5局失守提前退場吞本季第4敗　巨人3比4不敵紅雀

大谷翔平雙響砲棒打菅野智之！　道奇5比2退金鶯終止5連敗

林泓育驚喜淚崩林智勝也快忍不住　桃猿隔空看最後一轟歡呼畫面曝

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林智勝305轟苦主　許育銘吐心聲

2離開桃猿被罵叛徒　林智勝揭FA抉擇關鍵

3大谷翔平雙響砲　羅伯斯盛讚

4鄧愷威4局失4分吞本季第4敗

5大谷翔平雙響砲棒打菅野智之！

最新新聞

1查普曼單局4K防禦率壓到0字頭

2台澳戰先發名單出爐　澳洲第二棒日本面孔

3鄧愷威14日有望對決大谷翔平、山本由伸

4MAMAMOO華莎來了！桃猿914壓軸登場

5鄧愷威第5局體能撞牆　自責僅投4局

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

張惠妹領4萬人合唱應援曲！　林智勝大巨蛋感性告白

【舞力全開！】女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久她蠻認真的

【林智勝引退賽應援曲】 #李多慧 與大師兄女兒同框熱舞！

【傳奇告別】林智勝大巨蛋引退儀式　洪一中獻花牽手送祝福

【致敬大師兄】張惠妹帶領全場4萬人哼唱林智勝應援曲

【救護車分秒必針】保時捷駕駛「硬擋不讓」...騎士出手網讚爆！

我看完演唱會的精神狀態#李多慧

蔡依林唱〈假裝〉忘詞XD　自嘲：巧虎熬夜不漂亮了

【暴雨轟炸】台中瞬間淹水！北屯馬路成黃河

【主業車行...副業銀行】客拿硬幣買車，老闆數出新技能XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366