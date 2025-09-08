韓國教頭10日再訪台觀察中職戰力　再赴美接觸韓裔好手備戰經典賽

▲韓國總教練柳志炫。（圖／截自KBO官方粉絲團）

記者楊舒帆／綜合報導

韓國國家隊備戰明年經典賽，總教練柳志炫將於10日來台，親自觀察中職好手，隨後再前往美國拜訪符合資格的韓裔球員。

根據《SBS》報導，韓職聯盟預計在12月將名單縮減至約35人，1月赴塞班島進行春訓，並在2月初繳交最終名單。在啟程赴美前，柳志炫將於10日先前往台灣，觀察經典賽對手中華隊的職業球員戰力。他今年稍早已觀察過台灣旅美球員，這次則專注於中華職棒選手。

[廣告]請繼續往下閱讀...

柳志炫自今年1月確定接掌總教練後，2月即飛往台灣觀察WBC資格賽，3月再赴美國觀看MLB韓籍與韓裔球員的比賽；上個月也赴日、美分析競爭對手，本月將再度跨越太平洋。

報導指出，柳志炫此行不會與韓籍MLB球員或旅美球員會面，例如舊金山巨人李政厚、亞特蘭大勇士金河成、洛杉磯道奇金慧成，以及匹茲堡海盜裴智桓、道奇張賢錫等人，都不在本次名單內。他將專注於拜訪韓裔混血球員，其中艾德曼（Tommy Edman）因傷恐怕難以出賽。

潛在人選還包含老虎隊瓊斯（Jahmai Jones，其母為韓裔）、勇士右投達寧（Dane Dunning）、紅雀右投歐布萊恩（Riley O’Brien）、紅襪外野手雷夫斯奈德（Rob Refsnyder）等。柳志炫表示：「教練團持續關注韓裔球員的表現與數據，目前也有一些未公開的候補。」他補充說：「3月時我已與部分韓裔球員見過面，這次因正值例行賽尾聲，再次確認他們的想法。」

此外，韓職SSG登陸者隊的外籍投手懷特（Mitch White）也在考慮名單內。懷特的母親是韓裔美國人，他去年還在大聯盟投球，本季轉戰韓職。柳志炫說：「懷特在韓職展現頂尖實力，當然是候選之一。」不過懷特明年是否續留SSG或重返MLB，仍有待觀察。