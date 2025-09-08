運動雲

李超撞臉林智勝哥哥成焦點　笑稱三兄弟同場：喂，不是啦！

▲▼李超與林智勝的哥哥林祖懷。（圖／截自李超Threads）

▲李超與林智勝的哥哥林祖懷。（圖／截自李超Threads）

記者楊舒帆／台北報導

味全龍「大師兄」林智勝7日迎來職棒生涯引退儀式，全家人齊聚見證，場邊卻意外出現一段逗趣插曲。因神似林智勝哥哥林祖懷，投手李超在隊友起鬨下戴上眼鏡「化身哥哥分身」，瞬間引爆笑聲，為感性的現場增添輕鬆氛圍。

引退儀式中，林祖懷更親自擔任開球嘉賓。他看著弟弟奮鬥多年終於迎來退休，坦言心中確實有種放下的感覺，「對我們家人來說反而是一種安心，因為不用再擔心他受傷，能好好去做其他想做的事。」談及對弟弟的驕傲時刻，林祖懷語氣堅定：「一直都是。不管好壞，每一個時刻我都以他為榮。」在這場滿場球迷見證的告別戰裡，兄弟情深與球場笑聲交織，成為林智勝最後一役最溫暖的注腳。

在 Threads 查看

李超參與林智勝引退賽也後援登板，他表示：「上丘的時候，智勝學長對我說『加油喔，今天是我最後一次在場上看你投球了』。結果我練投立刻兩顆暴投，謝謝，哈哈哈哈！本（壘）後的球迷真是抱歉，很緊張啊！好險最後有成功守成。」

撞臉林智勝哥哥林祖懷引起熱議，本人也在社群幽默分享隨後他開玩笑說：「想到以前我們三兄弟從小這樣…喂，不是啦！」最後還補一句，「不像啦！」在這特別的日子登板，而且留下難忘的小花絮。
 

▲▼李超戴上眼鏡成為林智勝哥哥林祖懷的分身。（圖／截自味全龍頻道）

▲李超戴上眼鏡成為林智勝哥哥林祖懷的分身。（圖／截自味全龍頻道）

關鍵字： 味全龍林智勝李超兄弟情深引退

