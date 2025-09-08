運動雲

2012選秀同梯再交鋒！大谷雙轟勝出　菅野因傷退場

▲2012選秀同梯再交鋒！大谷雙轟勝出　菅野因傷退場。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

大谷翔平8日於金鶯主場坎登園球場的系列賽最終戰中展現驚人火力，首兩打席分別擊出本季第47、48支全壘打，幫助洛杉磯道奇以5比2擊退巴爾的摩金鶯，中止5連敗。

大谷在首局面對菅野智之的速球，將球轟向中外野，敲出本季第12支首打席全壘打，追平2年前由貝茲（Mookie Betts）創下的隊史紀錄；這也是他自8月10日以來的首支首打席全壘打，並讓他與其他5名球員並列MLB單季第3，僅落後去年舒瓦伯（Kyle Schwarber）締造的15支紀錄3轟。

第3局，大谷再度鎖定菅野的好球，擊出Statcast預測飛行距離399呎的全壘打，完成生涯第23場單場雙響砲，接著貝茲也補上一發全壘打，助道奇3局取得3比0領先；全場比賽，大谷5次打席全數上壘，其中3度保送。

這個系列賽也創下MLB歷史：首次在一個3戰以上的系列賽中，每場比賽皆有日本籍投手先發登板，大谷亦包含其中。

大谷與菅野的對決，讓人回想起2012年日本職棒選秀會，兩人同為第一輪指名。大谷當時加盟日本火腿，菅野則加入讀賣巨人；兩人過往在日本僅交手一次，2015年6月10日，大谷3打數2安打，包含一支二壘安打；今天比賽，菅野在第4局因被金慧成擊中的平飛球打到右腳腳踝退場。

貝茲賽後表示：「很明顯，那就是大谷啊，對吧？但這也顯示今天的氣氛很好，比賽前我們的能量就很棒，有克蕭（Clayton Kershaw）登板，讓我們很有信心，大谷的開局火力也告訴我們沒問題的。」

總教練羅伯斯（Dave Roberts）則說：「我喜歡我們球員沒有灰心喪氣，我們依舊保持積極，期待比賽並爭取勝利，這代表更衣室裡仍充滿信心。」

克蕭（10勝2敗）首次於坎登園先發，投5.2局失兩分，送出本季最高的8次三振，僅被敲4安、1保送，防禦率維持在 3.27；他說：「我原本想投完整第6局，最後兩顆滑球投得不好，沒能撐下去有點懊惱，但總體來看，今天的狀況還算不錯，後援投手也幫了我很大的忙。」

貝茲則在9局補上一支安打，送回本場第2分打點，也是系列賽第4分。他在8月4日以來的28場比賽，打擊三圍從.231/.302/.355提升至.253/.323/.390，他說：「其實還不錯，如果你退一步來看，你可以退一步看看數據，但比賽中仍要一打席一打席、一球一球專注，活在當下。」

