運動雲

>

伸手也難及的距離！　金鶯主場外野設計讓帕赫斯救不了山本的無安打

▲ 帕赫斯（Andy Pages）在週一比賽中遭教士先發投手迪倫・席斯（Dylan Cease）觸身球擊中，他當下情緒激動，認為對方是故意為之 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 帕赫斯（Andy Pages）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

山本由伸的無安打之夢7日上午在金鶯球場破滅。金鶯新秀哈勒戴（Jackson Holliday）在9局下揮出一支Statcast預估362英呎的陽春全壘打，打破比賽僵局，掀起金鶯的歷史性反攻；最終，道奇3比4遭逆轉苦吞連敗，同時近5場比賽全敗於各分區墊底球隊。

對於部分球迷而言，哈勒戴的擊球似乎仍在道奇右外野手帕赫斯（Andy Pages）的守備範圍內，為何他在離牆幾步時就收了步？然而實情是——帕赫斯根本沒有機會。

據多位在現場工作的金鶯職員證實，那顆球實際落在右中外野觀眾席前方的一道黑色護欄上，位置比場地維護區上方的牆面退後約四英呎，並且高出約18英吋，即便帕赫斯全力起跳，也不可能攔下。

▲金鶯主場外野。（圖／MLB）

▲金鶯主場外野。（圖／MLB）

對此，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示：「我想，如果在無安打比賽中還有任何機會去做出一個守備動作，那一定會竭盡全力去嘗試，但老實說，我當時看不清楚，而且我也拒絕回頭再看那一球。」

此外，金鶯公園的外場記分板設計也影響了帕赫斯的判斷，若球再偏向界外柱幾英呎，可能會擊中21呎高的立面板後反彈，讓過於靠近牆面的外野手反而錯失守備機會。

關鍵字： MLB洛杉磯道奇山本由伸

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

林智勝305轟母子撿到主動歸還　苦主許育銘：最後一位「幸運兒」　

林智勝305轟母子撿到主動歸還　苦主許育銘：最後一位「幸運兒」　

離開桃猿被罵叛徒　林智勝揭當年FA抉擇關鍵：也曾想回桃園退休

離開桃猿被罵叛徒　林智勝揭當年FA抉擇關鍵：也曾想回桃園退休

大谷翔平雙響砲助道奇結束5連敗　羅伯斯盛讚：板凳瞬間活躍起來

大谷翔平雙響砲助道奇結束5連敗　羅伯斯盛讚：板凳瞬間活躍起來

鄧愷威5局失守提前退場吞本季第4敗　巨人3比4不敵紅雀

鄧愷威5局失守提前退場吞本季第4敗　巨人3比4不敵紅雀

大谷翔平雙響砲棒打菅野智之！　道奇5比2退金鶯終止5連敗

大谷翔平雙響砲棒打菅野智之！　道奇5比2退金鶯終止5連敗

林泓育驚喜淚崩林智勝也快忍不住　桃猿隔空看最後一轟歡呼畫面曝

林泓育驚喜淚崩林智勝也快忍不住　桃猿隔空看最後一轟歡呼畫面曝

林智勝補充感謝貴人！劉保佑等貴賓未出席留憾　鋒總幽默祝福熱議

林智勝補充感謝貴人！劉保佑等貴賓未出席留憾　鋒總幽默祝福熱議

艾卡拉茲擊敗辛納「奪美網第2冠」　重登世界第一

艾卡拉茲擊敗辛納「奪美網第2冠」　重登世界第一

林智勝引退儀式揭曉新身分！魏應充宣布擔任味全龍教練傳承精神

林智勝引退儀式揭曉新身分！魏應充宣布擔任味全龍教練傳承精神

楊崇煇貼心喊「走慢一點」　林智勝開轟+游擊夢回桃猿：努力到最後

楊崇煇貼心喊「走慢一點」　林智勝開轟+游擊夢回桃猿：努力到最後

蔡依林唱〈假裝〉忘詞XD　自嘲：巧虎熬夜不漂亮了

熱門新聞

林智勝305轟母子撿到主動歸還　苦主許育銘：最後一位「幸運兒」　

離開桃猿被罵叛徒　林智勝揭當年FA抉擇關鍵：也曾想回桃園退休

大谷翔平雙響砲助道奇結束5連敗　羅伯斯盛讚：板凳瞬間活躍起來

鄧愷威5局失守提前退場吞本季第4敗　巨人3比4不敵紅雀

大谷翔平雙響砲棒打菅野智之！　道奇5比2退金鶯終止5連敗

林泓育驚喜淚崩林智勝也快忍不住　桃猿隔空看最後一轟歡呼畫面曝

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林智勝305轟苦主　許育銘吐心聲

2離開桃猿被罵叛徒　林智勝揭FA抉擇關鍵

3大谷翔平雙響砲　羅伯斯盛讚

4鄧愷威4局失4分吞本季第4敗

5大谷翔平雙響砲棒打菅野智之！

最新新聞

1美網決賽川普現身導致安檢延誤引發不滿

2李超撞臉林智勝哥哥成焦點　

3黑馬喬治亞　隊史首闖歐錦男籃8強

4水手18比2痛宰勇士締造賽季新高

5林昱珉5局失1分　9月防禦率1.80

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

張惠妹領4萬人合唱應援曲！　林智勝大巨蛋感性告白

【舞力全開！】女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久她蠻認真的

【林智勝引退賽應援曲】 #李多慧 與大師兄女兒同框熱舞！

【傳奇告別】林智勝大巨蛋引退儀式　洪一中獻花牽手送祝福

【致敬大師兄】張惠妹帶領全場4萬人哼唱林智勝應援曲

【救護車分秒必針】保時捷駕駛「硬擋不讓」...騎士出手網讚爆！

我看完演唱會的精神狀態#李多慧

【暴雨轟炸】台中瞬間淹水！北屯馬路成黃河

蔡依林唱〈假裝〉忘詞XD　自嘲：巧虎熬夜不漂亮了

【主業車行...副業銀行】客拿硬幣買車，老闆數出新技能XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366