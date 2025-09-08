伸手也難及的距離！　金鶯主場外野設計讓帕赫斯救不了山本的無安打

▲ 帕赫斯（Andy Pages）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

山本由伸的無安打之夢7日上午在金鶯球場破滅。金鶯新秀哈勒戴（Jackson Holliday）在9局下揮出一支Statcast預估362英呎的陽春全壘打，打破比賽僵局，掀起金鶯的歷史性反攻；最終，道奇3比4遭逆轉苦吞連敗，同時近5場比賽全敗於各分區墊底球隊。

The Dodgers lost this game somehow, which is good for the Phillies but not the most important thing here.



What is most important here is that I think Andy Pages could have caught this ball? How are you not even jumping? It's the final out of a no-hitter! pic.twitter.com/f28pu3Lm6g September 7, 2025

對於部分球迷而言，哈勒戴的擊球似乎仍在道奇右外野手帕赫斯（Andy Pages）的守備範圍內，為何他在離牆幾步時就收了步？然而實情是——帕赫斯根本沒有機會。

據多位在現場工作的金鶯職員證實，那顆球實際落在右中外野觀眾席前方的一道黑色護欄上，位置比場地維護區上方的牆面退後約四英呎，並且高出約18英吋，即便帕赫斯全力起跳，也不可能攔下。

▲金鶯主場外野。（圖／MLB）



對此，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示：「我想，如果在無安打比賽中還有任何機會去做出一個守備動作，那一定會竭盡全力去嘗試，但老實說，我當時看不清楚，而且我也拒絕回頭再看那一球。」

此外，金鶯公園的外場記分板設計也影響了帕赫斯的判斷，若球再偏向界外柱幾英呎，可能會擊中21呎高的立面板後反彈，讓過於靠近牆面的外野手反而錯失守備機會。