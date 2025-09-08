運動雲

「經驗無限，陳傑憲」林智勝幽默揭披龍袍心境：不只打球更要傳承

▲▼林智勝引退系列賽最終戰引退儀式。（圖／記者李毓康攝）

▲林智勝引退系列賽。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

味全龍推出林智勝引退紀錄片第二章，完整呈現「大師兄」從披上龍袍的起心動念、在年輕球隊中的定位，到達成300轟與帶隊奪冠的心境轉折。林智勝直言，自己在味全「不只被期待打球，更被期待傳承」，最後一年依舊把每一場當作故事的一頁去完成；總教練葉君璋與多位隊友也還原他「沒有前輩距離、但標準很高」的更衣室影響力。

披龍袍的意義：不只有打球，更是「傳承」

葉君璋回憶，「他剛來時我抱很大期望，職棒選手該有的特質他幾乎都有。」林智勝說，一開始葉總就公開點名希望他不只是上場表現，更把經驗帶給年輕球員。林智勝還幽默說，「你打球有限，但經驗無限，陳傑憲（笑）。」他也坦承初到春訓基地斗六時「有點放不開」，但年輕球員主動拉近距離，迅速打破隔閡，「其實是他們帶領我，而不是我帶他們。」

吉力吉撈．鞏冠、拿莫‧伊漾與張建銘一致形容，林智勝在隊內沒有「前輩架子」，願意分享、樂於解題，談笑之餘標準依舊嚴格；劉家豪笑稱「當對手時很不好相處，因為太會打」，凸顯其競爭面。

▲▼林智勝引退系列賽最終戰，與郭嚴文再度搭擋鎮守二遊防線。（圖／記者李毓康攝）

▲林智勝引退系列賽最終戰，與郭嚴文再度搭擋鎮守二遊防線。（圖／記者李毓康攝）

更衣室文化：氛圍決定戰力

林智勝談到戰績與球隊氛圍的連動：「不管打好打壞，都要持續為隊友加油。」他強調，球員彼此的支持與球迷的吶喊效應相近，「那個氛圍很重要。」應援團團長「勛雞」也補充，大師兄會主動關心工作人員與應援強度，「體諒身邊人」正是他領袖氣質的來源。

300轟的平常心：從壓力到順其自然

談到299到300轟之間的漫長等待，林智勝不避諱：「2022年想太多，反而打不出來。」直到隔年順其自然才一棒到位。「跑壘時每過一個壘包都雞皮疙瘩，但那更像是完成球迷對我的期盼。」他說，許多紀錄往往是媒體提醒才知道，「越刻意越有壓力，後來我只把每場當作故事的一頁去寫。」

▲▼林智勝引退系列賽最終戰引退儀式。（圖／記者李毓康攝）

▲林智勝引退系列賽最終戰引退儀式。（圖／記者李毓康攝）

第三年奪冠的底色：從九連敗走出來的團隊

回看味全奪冠之年，林智勝指出關鍵並非某場經典，而是整季集體調整的過程。「上半季戰績不錯，下半季曾九連敗，但我們坐下來討論、互相提醒，回到像Lamigo時期那種為了贏球而凝聚的感覺。」他坦言冠軍夜「有哭」，因為沒有人看好第三年就封王，「年輕的中線、中心棒次都ㄍㄧㄥ住，沒有一個人放掉。」葉君璋也說，總冠軍只是水到渠成，「他應是用平常習慣的東西，就是跟小朋友一起這樣而已，應該也不用再做什麼。這是我猜的。。」

最後一年：把每一場當成故事一頁

面對引退倒數，林智勝維持練球強度：「當一天和尚敲一天鐘。不管場上有一位、十位或滿場觀眾，我們都是娛樂產業，該做的就做到最好。」他坦然面對壓力，「如果一直給自己壓力，到最後你打完，假如真的退了，你會想說，喔我那時候應該要這樣打，我那時候、那時候、我就中威力彩。」

他也自勉：「該跟自己說聲辛苦了。很多關卡得靠自己熬過，但也感謝家人、隊友與朋友一路相挺。」生涯過程中創造紀錄，也留下一些知名度，隨後不改幽默地說，「還可以進演藝圈，我想要當計程車司機，因為是傑森史塔森。」

教練與隊友的眼中：標準高、意志力更高

張建銘稱讚他「對每次練習、每個打席都很珍惜」，即使二軍隨隊準備也從未鬆動；葉君璋直言，「他其實還能打，但退下來後或許能幫助更多人。」紀錄片也穿插他與潘威倫談及全壘打對決、與學弟打鬧的片段，在嚴謹與幽默間看見一位長年站在聚光燈下、仍願意彎下腰帶人的老將。

大師兄的總結：經驗無限、舞台留給後輩

回望從La New、Lamigo到味全，林智勝把「冠軍的共通語言」歸結為同一件事——在當下知道如何為球隊犧牲、彼此成就。「我會很開心地打完每一顆球，把喜歡的事做好，把經驗留給他們。」對他而言，棒球不只是一串數字，更是一群人一起把故事寫完。

▲▼林智勝引退系列賽最終戰引退儀式，林智勝致詞時爆哭。（圖／記者李毓康攝）

▲林智勝引退系列賽最終戰引退儀式，林智勝致詞時爆哭。（圖／記者李毓康攝）

