艾卡拉茲擊敗辛納「奪美網第2冠」　重登世界第一

King Carlos



The Spaniard defeats Sinner in four sets to claim his second US Open trophy! pic.twitter.com/C2jBm7F178 — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2025

▲西班牙網球好手艾卡拉茲奪下個人美網第2座冠軍。（圖／路透，下同）



記者張靖榕／綜合報導

西班牙網球好手艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）在美國網球公開賽決賽中，以6比2、3比6、6比1、6比4擊敗義大利名將辛納（Jannik Sinner），成功奪下個人第2座美網冠軍、也是生涯第6座大滿貫賽金盃，並重返世界排名第一。

[廣告]請繼續往下閱讀...

法新社報導指出，這場勝利對現年22歲的艾卡拉茲意義非凡，不僅報了今年7月在溫布頓網球錦標賽決賽輸給辛納的一箭之仇，也讓他在世界排名上超車對手，重新登頂，這是他自2023年9月以來首度重回球王寶座。

24歲的辛納在硬地大滿貫賽事中原本維持27連勝紀錄，此次遭到艾卡拉茲強勢終結。艾卡拉茲的勝利不僅象徵他在年輕世代的統治地位，也再次穩固他在男子網壇的王者地位。