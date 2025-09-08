拔河世錦賽「台灣1天奪3金」　女子540公斤組壓倒性4連霸

▲世界室外拔河錦標賽，女子540公斤級完成4連霸。（圖／翻攝中華民國拔河運動協會）



記者張靖榕／綜合報導

台灣拔河代表隊在英國諾丁漢舉行的2025年世界室外拔河錦標賽中大放異彩，於錦標賽最後一天單日進帳3金，其中女子540公斤級代表隊更以壓倒性實力擊敗瑞典隊，完成驚人的4連霸，展現台灣在拔河運動上的絕對優勢。

本屆世界室外拔河錦標賽於9月4日至7日登場，前兩日舉行公開賽（俱樂部賽），台灣先拿下5座冠軍；接續6日與7日的國家隊錦標賽則為重頭戲，台灣隊在錦標賽階段總計斬獲5金2銀，戰果豐碩。

在7日的賽事中，台灣隊出戰4個組別，其中女子540公斤級以壓倒性實力奪金，成功完成4連霸；青少年混合520公斤與青年女子500公斤組也雙雙稱冠。唯一未進入前三的青年男子600公斤組則獲得第5名。

依據國光獎章獎勵辦法，拔河世錦賽金牌可獲頒新台幣60萬元獎金，代表隊此次在2天內囊括5金，成員們可望獲得豐厚獎勵。

中華民國拔河運動協會秘書長卓耀鵬接受中央社訪問時表示，這批選手在短短1個月內連續出戰世運會與世錦賽兩項高強度國際賽事，體能與意志都經受嚴峻考驗，「這2場世界大賽等級，台灣代表隊也都順利拿到金牌，雖然拔河不是亞、奧運項目，但台灣確實展現出過人的實力，應該獲得更多的重視。」