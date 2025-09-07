楊崇煇貼心喊：走慢一點　林智勝開轟+游擊夢回桃猿：努力到最後

▲▼林智勝引退系列賽最終戰引退儀式。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

林智勝7日引退賽上演戲劇性場面，在6局下生涯最後一次打席轟出全壘打，不僅締造大巨蛋歷史首轟，也完成連22季開轟的紀錄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到這一棒的感受，林智勝先幽默反問媒體：「你有想過嗎？」隨後正色表示：「我也沒有想過。」他透露當下的細節，「今天主審是楊崇煇，他告訴我，『你走慢一點，最後一次請你走慢一點，讓大家有機會謝謝你，跟你打招呼。』」

林智勝強調，完全沒有預料到會開轟，尤其前兩打席吞下三振，第三打席則是平飛球出局，「那時候其實也預料到可能是最後一次打席，就告訴自己結果好壞不重要，而是還能在大家面前做自己最喜歡的事，算是很幸運，第二顆球就轟出去，把這支全壘打獻給所有球迷。」

▲▼林智勝引退系列賽最終戰引退儀式。（圖／記者李毓康攝）

林智勝賽後回憶繞壘過程，「其實打出去有點不敢相信會過，今年都沒有這種感覺，但看的時候，心想『過』、『過』，有看到朱育賢他們在休息室『吹氣』。」意味著要把全壘打吹出去。

林智勝說，其實有記者提醒連21季全壘打，今年能否延續到22季，開轟當下想到這句話。「我跑得滿快的，滿怕打到牆，跑到二壘才放下速度，身體是真的變得超放鬆，很感謝自己到最後一刻還這麼努力，把事情做好，完成每年一轟的紀錄，慢跑過程頭腦在想這些。」

至於9局上重返最熟悉的游擊位置，他笑說：「換上去就算了，阿文（郭嚴文）也上來，（陳）禹勳也在投球，好像回到2015年桃猿時期。」當時一壘有跑者，顏清浤敲出二壘滾地球，郭嚴文接球後卻沒有傳給林智勝完成封殺，他回應：「阿文沒有丟給我，他說『忘記了』。我也跟他說，這就是身體的自然反應，因為我們要贏球，最後一球是不是在我手上其實不重要。」

這是總教練葉君璋特別安排的橋段，林智勝透露：「他有先跟我說，不會那麼快就換我到游擊，大概等兩人出局後才會這樣安排，我去換了手套。」回到生涯最初的起點，他感性說：「其實很棒，就像回到以前在桃猿的感覺。」

▲▼林智勝引退系列賽最終戰引退儀式。（圖／記者李毓康攝）