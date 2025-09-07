運動雲

>

楊崇煇貼心喊：走慢一點　林智勝開轟+游擊夢回桃猿：努力到最後

▲▼林智勝引退系列賽最終戰引退儀式。（圖／記者李毓康攝）

▲▼林智勝引退系列賽最終戰引退儀式。（圖／記者李毓康攝）

▲▼林智勝引退系列賽最終戰引退儀式。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

林智勝7日引退賽上演戲劇性場面，在6局下生涯最後一次打席轟出全壘打，不僅締造大巨蛋歷史首轟，也完成連22季開轟的紀錄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到這一棒的感受，林智勝先幽默反問媒體：「你有想過嗎？」隨後正色表示：「我也沒有想過。」他透露當下的細節，「今天主審是楊崇煇，他告訴我，『你走慢一點，最後一次請你走慢一點，讓大家有機會謝謝你，跟你打招呼。』」

林智勝強調，完全沒有預料到會開轟，尤其前兩打席吞下三振，第三打席則是平飛球出局，「那時候其實也預料到可能是最後一次打席，就告訴自己結果好壞不重要，而是還能在大家面前做自己最喜歡的事，算是很幸運，第二顆球就轟出去，把這支全壘打獻給所有球迷。」

▲▼林智勝引退系列賽最終戰引退儀式。（圖／記者李毓康攝）

▲▼林智勝引退系列賽最終戰引退儀式。（圖／記者李毓康攝）

▲▼林智勝引退系列賽最終戰引退儀式。（圖／記者李毓康攝）

林智勝賽後回憶繞壘過程，「其實打出去有點不敢相信會過，今年都沒有這種感覺，但看的時候，心想『過』、『過』，有看到朱育賢他們在休息室『吹氣』。」意味著要把全壘打吹出去。

林智勝說，其實有記者提醒連21季全壘打，今年能否延續到22季，開轟當下想到這句話。「我跑得滿快的，滿怕打到牆，跑到二壘才放下速度，身體是真的變得超放鬆，很感謝自己到最後一刻還這麼努力，把事情做好，完成每年一轟的紀錄，慢跑過程頭腦在想這些。」

至於9局上重返最熟悉的游擊位置，他笑說：「換上去就算了，阿文（郭嚴文）也上來，（陳）禹勳也在投球，好像回到2015年桃猿時期。」當時一壘有跑者，顏清浤敲出二壘滾地球，郭嚴文接球後卻沒有傳給林智勝完成封殺，他回應：「阿文沒有丟給我，他說『忘記了』。我也跟他說，這就是身體的自然反應，因為我們要贏球，最後一球是不是在我手上其實不重要。」

這是總教練葉君璋特別安排的橋段，林智勝透露：「他有先跟我說，不會那麼快就換我到游擊，大概等兩人出局後才會這樣安排，我去換了手套。」回到生涯最初的起點，他感性說：「其實很棒，就像回到以前在桃猿的感覺。」

▲▼林智勝引退系列賽最終戰引退儀式。（圖／記者李毓康攝）

▲▼林智勝引退系列賽最終戰引退儀式。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 林智勝引退系列賽最終戰擊出全壘打。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 棒球引退林智勝生涯紀錄

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

林智勝引退儀式揭曉新身分！魏應充宣布擔任味全教練傳承精神

林智勝引退儀式揭曉新身分！魏應充宣布擔任味全教練傳承精神

快訊／林智勝大巨蛋首轟全場歡呼　305轟堆高障礙！洪總也拍手

快訊／林智勝大巨蛋首轟全場歡呼　305轟堆高障礙！洪總也拍手

離開桃猿被罵叛徒　林智勝揭當年FA抉擇關鍵：也曾想回桃園退休

離開桃猿被罵叛徒　林智勝揭當年FA抉擇關鍵：也曾想回桃園退休

林智勝傳奇謝幕　葉君璋：全壘打不可思議、最後一球成唯一可惜

林智勝傳奇謝幕　葉君璋：全壘打不可思議、最後一球成唯一可惜

大谷翔平160火球連發　金鶯代總讚嘆簡直就是獨角獸：太誇張了

大谷翔平160火球連發　金鶯代總讚嘆簡直就是獨角獸：太誇張了

林智勝引退賽前相擁　洪一中：你值得大場面！好好休息傳承經驗

林智勝引退賽前相擁　洪一中：你值得大場面！好好休息傳承經驗

只差一個出局數！山本由伸無安打美夢破滅　道奇3比4遭大逆轉

只差一個出局數！山本由伸無安打美夢破滅　道奇3比4遭大逆轉

神秘吳大哥也來了！林智勝感謝7年前人生困境拉一把

神秘吳大哥也來了！林智勝感謝7年前人生困境拉一把

林書逸離譜失誤賽後特守　統一7比1痛宰兄弟

林書逸離譜失誤賽後特守　統一7比1痛宰兄弟

這本來不是他該做的事！大谷翔平緊急登板　道奇隊友盛讚

這本來不是他該做的事！大谷翔平緊急登板　道奇隊友盛讚

人正真好！舒華買衣服「長太漂亮被打折」

熱門新聞

林智勝引退儀式揭曉新身分！魏應充宣布擔任味全教練傳承精神

快訊／林智勝大巨蛋首轟全場歡呼　305轟堆高障礙！洪總也拍手

離開桃猿被罵叛徒　林智勝揭當年FA抉擇關鍵：也曾想回桃園退休

林智勝傳奇謝幕　葉君璋：全壘打不可思議、最後一球成唯一可惜

大谷翔平160火球連發　金鶯代總讚嘆簡直就是獨角獸：太誇張了

林智勝引退賽前相擁　洪一中：你值得大場面！好好休息傳承經驗

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林智勝引退儀式揭曉新身分！

2快訊／林智勝引退賽開轟全場歡呼

3離開桃猿被罵叛徒　林智勝揭FA抉擇關鍵

4葉君璋感嘆林智勝全壘打、結尾很可惜

5大谷翔平160火球連發　敵隊教頭讚嘆簡

最新新聞

1林智勝引退後迎教練挑戰

2林智勝淚：想成為幫小朋友打出全壘打的人

3林智勝開轟+游擊夢回桃猿：努力到最後

4U18世界盃張育豪再見安打建功！

5林智勝引退致詞謝家人、隊友與球迷

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【舞力全開！】女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久她蠻認真的

31號的勝利！味全龍首戰3比1取勝　葉君璋肯定鎛銳、笑談智勝退場插曲

蕭敬騰還原房妍「熊抱」經典畫面？　林智勝苦笑：只說要跳到我身上

張惠妹領4萬人合唱應援曲！　林智勝大巨蛋感性告白

鎛銳大巨蛋後援3局無失分奪中職首勝　感性致敬林智勝：他是偉大的領袖

【高速猛撞】新店BMW疑過彎太快！　衝撞施工貨車30歲工人傷重不治

【男以置信】怎麼有被Kiss Cam強制GAY婚的問題？

【林智勝引退賽應援曲】 #李多慧 與大師兄女兒同框熱舞！

【舞力全開！】女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久她蠻認真的

【致敬大師兄】張惠妹帶領全場4萬人哼唱林智勝應援曲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366