U18世界盃／張育豪再見安打建功！　中華隊2比1險勝巴拿馬

▲U18世界盃，中華隊，台灣 。（圖／棒協提供）

記者胡冠辰／綜合報導

2025年第32屆U18世界盃棒球賽，中華隊7日晚間在預賽第3戰與巴拿馬激戰到最後一刻，最終靠著張育豪7局下半再見安打，以2比1力退巴拿馬奪勝，戰績來到2勝1敗，持續保有晉級複賽的機會。

中華隊此役派出下勾投手陳世展先發，他展現穩健壓制力，5.2局僅被敲出3支零星安打，還三度三振對手，未讓巴拿馬越雷池一步；5局上出現危機時，他沉著製造滾地出局化解，博得球迷喝采。

中華隊則是在5局下打破僵局，江庭毅先靠觸身球上壘，並靠著盜壘與對方暴投進佔三壘，隨後在許書誠擊出滾地球時果斷衝回本壘，為球隊1比0先馳得點。

比賽後段，巴拿馬在6局上有所攻勢，陳世展先被Luis Eduardo Rivera Agüero敲安，緊接著William Boyd Cutshall Ayarza打出滾地球，吳承皓接到傳給許書誠想封殺跑者，二壘審判安全上壘，中華隊提出輔助判決，裁判看完後依舊維持原判；此時中華隊臨危換上蘇嵐鴻救火，他靠連續速球壓制打者三振出局，成功止血。

7局上，蘇嵐鴻兩出局後連被連敲3支安打（含1支二壘打），加上守備處理瑕疵，讓巴拿馬1比1追平戰局，所幸他立即調整狀態，以三振化解危機，將比數維持平手局面。

進入最後半局，張乙安雖敲出安打卻因牽制遭刺殺，中華隊一度陷入2出局的劣勢；不過江庭毅再度選到保送，點燃反攻機會，此時張育豪揮出右外野邊線飛球，對方外野手撲球未能控制，形成再見安打，江庭毅全速衝回本壘攻下致勝分；雖然巴拿馬提出重播挑戰，但最終維持原判，中華隊就此收下關鍵勝利。

中華隊在擊退巴拿馬後，戰績來到2勝1敗，將於9月8日台灣時間下午1時30分對決同樣2勝1敗的澳洲隊，這場比賽將對雙方能否搶進複賽有重大影響。

