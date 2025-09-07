運動雲

林智勝感性致詞　連聲感謝辜仲諒讓他成首位行使FA球星

記者楊舒帆／台北報導

味全龍「大師兄」林智勝今（7日）於台北大巨蛋完成22年職棒生涯最後一役，在引退儀式上致詞時，向人生一大貴人中信兄弟董事長辜仲諒說了3次感謝，「因為他，我才有機會行使第一個自由球員。」

林智勝透過自由球員制度加盟中信兄弟，成為中職史上第一位成功轉隊的FA球員。然而隔年球季結束後，中信兄弟戰績不如預期，高層針對球隊內部世代交替議題動作頻頻，媒體更爆出「五虎將事件」：林智勝、蔣智賢、鄭達鴻與王勝偉、張正偉五名主力球員，被認為薪資偏高、年齡逐漸增加，且一度傳出與教練團、球團高層存在矛盾。

▲▼ 林智勝引退系列賽最終戰。（圖／記者李毓康攝）

▲ 林智勝引退系列賽最終戰。（圖／記者李毓康攝）

當時報導形容「五虎將」壟斷休息室氣氛，與外籍總教練史耐德不合，甚至與董事長辜仲諒的關係緊張，引發球迷與輿論熱議。球團高層也放話「必須推動世代交替」，被解讀為準備大刀闊斧調整陣容。

事件之後，林智勝逐漸淡出兄弟主力陣容，並於2021年底遭移出60人名單，隨後加入味全龍，迎來職涯最後的新起點。外界普遍認為，「五虎將事件」是他生涯的一大轉折，也代表中信兄弟世代交替的重要象徵。

日前受訪時，林智勝表示，辜仲諒是他能夠行使FA的關鍵推手，也是生命中很重要的貴人。如今在引退儀式上，他向辜仲諒說了好幾次感謝。

「我要謝謝辜仲諒董事長，因為他，我才有機會行使第一個自由球員，讓自由球員制度可以越來越好，讓更多優秀選手可以被更多喜歡的球隊青睞，謝謝辜仲諒董事長，謝謝你支持棒球、支持台灣棒球，謝謝辜仲諒董事長，謝謝！」林智勝說。

關鍵字： 林智勝辜仲諒中職棒球引退影音

