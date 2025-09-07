任賢齊自訂曲〈Flight〉獻大師兄　全場四萬人齊聲合唱〈再出發〉洋溢感動

▲林智勝引退系列賽最終戰。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／台北報導

味全龍「大師兄」林智勝7日在台北大巨蛋完成職棒生涯最終戰，除了6局下夯出生涯第305轟、完成連22季開轟的傳奇壯舉，賽後球團更為他精心準備引退儀式，任賢齊攜手東園國小少棒隊31位小球員進場，為這位中職傳奇巨星獻上最深敬意，現場4萬名球迷也在音樂與祝福中，共同見證「大師兄」的告別時刻。

開場時，任賢齊與東園國小校長一同揭幕，31位少棒小將整齊脫帽致敬，將屬於棒球的精神傳承交付給下一代；任賢齊開唱前深情表示：「謝謝大師兄帶來的精彩瞬間，給年輕球員豎立一個標竿，他堅定的眼神，轟出了令人難以置信的305轟，謝謝他，給我們帶來這麼多美好的記憶。」

隨後，他特別獻唱為林智勝量身打造的自訂曲〈Flight〉；歌聲迴盪在大巨蛋，歌詞中「You are the fighter 永不退縮／你會戰到最後 光榮的走」扣人心弦，副歌中更響起「Oh~~31 iconic」的呼喊，呼應林智勝球衣背號與傳奇地位；任賢齊唱到中段更喊話：「請給大師兄最熱烈的尖叫聲！」全場球迷歡呼不斷，場面震撼。

〈Flight〉結束後，任賢齊再次感謝大師兄：「他豐富了我們的棒球，也豐富了我們的生命，謝謝大家心中都有個棒球夢，雖然追夢過程會有挫折，但汗水和淚水終會在這座球場綻放幸福的花朵。」

緊接著，他演唱經典曲目〈有夢的人〉，並祝福：「大師兄一定會再創輝煌，我們一起再出發！」最後，全場進入最高潮——任賢齊帶領4萬名觀眾合唱〈再出發〉，為林智勝獻上永恆的祝福，也為這段開場表演畫下完美句點。

這一夜，大巨蛋不只是比賽舞台，更成為棒球與音樂交織的回憶殿堂；林智勝用「大巨蛋首轟」寫下完美謝幕，而任賢齊與萬名球迷的歌聲，則成為陪伴傳奇球星走向新旅程的最動人樂章。

▲▼林智勝引退系列賽最終戰。（圖／記者李毓康攝）