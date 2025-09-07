林智勝傳奇謝幕　葉君璋：全壘打不可思議、最後一球成唯一可惜

▲林智勝引退系列賽最終戰擊出全壘打。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／台北報導

味全龍「大師兄」林智勝7日在台北大巨蛋迎來職棒生涯最終戰，6局下轟出左外野全壘打，締造生涯第305轟並完成連22季開轟的傳奇；總教練葉君璋賽後直呼這球「不可思議，像是還不用退休」，但也感嘆最後安排他重回游擊、與郭嚴文搭檔卻未能傳向二壘完成最終出局數，留下唯一的可惜。

6局下，林智勝轟出左外野全壘打，全場瞬間沸騰，球迷齊聲高喊「林智勝！」這支全壘打不僅是他本季首轟，也是大巨蛋歷史上的首轟，更完成在中職球場皆留有開轟紀錄的壯舉。繞壘時，他與隊友逐一擁抱，台鋼總教練洪一中也在休息室內拍手致意，場面感人。

賽後受訪，味全龍總教練葉君璋對林智勝的告別全壘打仍感到驚嘆：「就是覺得很不可思議，因為這個球真的很不容易打，表示說他應該可以不用那麼早退休，」他笑說，自己其實沒有料到會出現這一轟，讓比賽更添傳奇色彩。

至於9局上安排林智勝回到熟悉的游擊位置、與郭嚴文再度搭檔，葉總坦言是刻意安排：「我知道他桃猿守遊擊時，二壘手是郭嚴文，就想讓他們重溫一下。其實還不錯，只是最後那顆球打到二壘，若能傳給補位的林智勝完成最後一個出局數會更完美，可惜了一點。」

比賽最後，林智勝換上手套重回游擊守備，全場觀眾高喊「打給林智勝」，雖未如願完成最後一個出局數，但這一幕足以讓人永遠記住。從新人到「大師兄」，林智勝締造305轟、22年連續開轟紀錄，寫下台灣職棒傳奇篇章。

在全場球迷齊聲致敬中，林智勝的告別戰不只是比賽的結束，更是屬於台灣棒球的永恆記憶。

