運動雲

>

林智勝傳奇謝幕　葉君璋：全壘打不可思議、最後一球成唯一可惜

▲▼ 林智勝引退系列賽最終戰擊出全壘打。（圖／記者李毓康攝）

▲林智勝引退系列賽最終戰擊出全壘打。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／台北報導

味全龍「大師兄」林智勝7日在台北大巨蛋迎來職棒生涯最終戰，6局下轟出左外野全壘打，締造生涯第305轟並完成連22季開轟的傳奇；總教練葉君璋賽後直呼這球「不可思議，像是還不用退休」，但也感嘆最後安排他重回游擊、與郭嚴文搭檔卻未能傳向二壘完成最終出局數，留下唯一的可惜。

6局下，林智勝轟出左外野全壘打，全場瞬間沸騰，球迷齊聲高喊「林智勝！」這支全壘打不僅是他本季首轟，也是大巨蛋歷史上的首轟，更完成在中職球場皆留有開轟紀錄的壯舉。繞壘時，他與隊友逐一擁抱，台鋼總教練洪一中也在休息室內拍手致意，場面感人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

賽後受訪，味全龍總教練葉君璋對林智勝的告別全壘打仍感到驚嘆：「就是覺得很不可思議，因為這個球真的很不容易打，表示說他應該可以不用那麼早退休，」他笑說，自己其實沒有料到會出現這一轟，讓比賽更添傳奇色彩。

至於9局上安排林智勝回到熟悉的游擊位置、與郭嚴文再度搭檔，葉總坦言是刻意安排：「我知道他桃猿守遊擊時，二壘手是郭嚴文，就想讓他們重溫一下。其實還不錯，只是最後那顆球打到二壘，若能傳給補位的林智勝完成最後一個出局數會更完美，可惜了一點。」

比賽最後，林智勝換上手套重回游擊守備，全場觀眾高喊「打給林智勝」，雖未如願完成最後一個出局數，但這一幕足以讓人永遠記住。從新人到「大師兄」，林智勝締造305轟、22年連續開轟紀錄，寫下台灣職棒傳奇篇章。

在全場球迷齊聲致敬中，林智勝的告別戰不只是比賽的結束，更是屬於台灣棒球的永恆記憶。

▲▼ 林智勝引退系列賽最終戰擊出全壘打。（圖／記者李毓康攝）

▲ 林智勝引退系列賽最終戰擊出全壘打。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 林智勝中華職棒味全龍

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／林智勝大巨蛋首轟全場歡呼　305轟堆高障礙！洪總也拍手

快訊／林智勝大巨蛋首轟全場歡呼　305轟堆高障礙！洪總也拍手

離開桃猿被罵叛徒　林智勝揭當年FA抉擇關鍵：也曾想回桃園退休

離開桃猿被罵叛徒　林智勝揭當年FA抉擇關鍵：也曾想回桃園退休

林智勝引退儀式揭曉新身分！魏應充宣布擔任味全教練傳承精神

林智勝引退儀式揭曉新身分！魏應充宣布擔任味全教練傳承精神

大谷翔平160火球連發　金鶯代總讚嘆簡直就是獨角獸：太誇張了

大谷翔平160火球連發　金鶯代總讚嘆簡直就是獨角獸：太誇張了

只差一個出局數！山本由伸無安打美夢破滅　道奇3比4遭大逆轉

只差一個出局數！山本由伸無安打美夢破滅　道奇3比4遭大逆轉

林智勝引退賽前相擁　洪一中：你值得大場面！好好休息傳承經驗

林智勝引退賽前相擁　洪一中：你值得大場面！好好休息傳承經驗

林智勝傳奇謝幕　葉君璋：全壘打不可思議、最後一球成唯一可惜

林智勝傳奇謝幕　葉君璋：全壘打不可思議、最後一球成唯一可惜

林書逸離譜失誤賽後特守　統一7比1痛宰兄弟

林書逸離譜失誤賽後特守　統一7比1痛宰兄弟

這本來不是他該做的事！大谷翔平緊急登板　道奇隊友盛讚

這本來不是他該做的事！大谷翔平緊急登板　道奇隊友盛讚

林智勝心願達成！引退賽三戰確定10萬人　締造中職史上新紀錄

林智勝心願達成！引退賽三戰確定10萬人　締造中職史上新紀錄

【男生都這麼幼稚嗎？】Gary模仿精上身狂鬧邊荷律 根本小學男生XD

熱門新聞

快訊／林智勝大巨蛋首轟全場歡呼　305轟堆高障礙！洪總也拍手

離開桃猿被罵叛徒　林智勝揭當年FA抉擇關鍵：也曾想回桃園退休

林智勝引退儀式揭曉新身分！魏應充宣布擔任味全教練傳承精神

大谷翔平160火球連發　金鶯代總讚嘆簡直就是獨角獸：太誇張了

只差一個出局數！山本由伸無安打美夢破滅　道奇3比4遭大逆轉

林智勝引退賽前相擁　洪一中：你值得大場面！好好休息傳承經驗

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／林智勝引退賽開轟全場歡呼

2離開桃猿被罵叛徒　林智勝揭FA抉擇關鍵

3林智勝引退儀式揭曉新身分！

4大谷翔平160火球連發　敵隊教頭讚嘆簡

5山本由伸無安打比賽破功！

最新新聞

1林智勝感性謝謝劉保佑董事長：剛進職棒給我很大的幫助

2林智勝引退儀式揭曉新身分！

3林智勝感動林泓育驚喜現身淚崩擁抱

4任賢齊自訂曲〈Flight〉獻大師兄

5葉君璋談黃暐傑初登板

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【舞力全開！】女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久她蠻認真的

31號的勝利！味全龍首戰3比1取勝　葉君璋肯定鎛銳、笑談智勝退場插曲

蕭敬騰還原房妍「熊抱」經典畫面？　林智勝苦笑：只說要跳到我身上

張惠妹領4萬人合唱應援曲！　林智勝大巨蛋感性告白

鎛銳大巨蛋後援3局無失分奪中職首勝　感性致敬林智勝：他是偉大的領袖

【高速猛撞】新店BMW疑過彎太快！　衝撞施工貨車30歲工人傷重不治

【男以置信】怎麼有被Kiss Cam強制GAY婚的問題？

【林智勝引退賽應援曲】 #李多慧 與大師兄女兒同框熱舞！

【舞力全開！】女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久她蠻認真的

【致敬大師兄】張惠妹帶領全場4萬人哼唱林智勝應援曲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366