悍將本土先發下半季走跌　鋒總：適應全季強度是成長過程

▲陳金鋒。（圖／記者王真魚攝）



記者胡冠辰／新北報導

富邦悍將下半季本土先發投手群備受關注，特別是2名年輕土投李東洺與黃保羅，上半季繳出不俗表現，下半季卻隨著局數累積出現疲態；總教練陳金鋒7日在賽前受訪時強調，這些起伏正是年輕投手學習與成長的一部分。

黃保羅（79）與李東洺（75.2）今年的投球局數都來到個人生涯新高，不過隨著賽季進行，體能條逐漸下滑，對此總教練陳金鋒先肯定他們，「他們的表現前面都算OK啦，」他表示，「當然局數增加後，體能一定會慢慢往下，畢竟他們也都還算年輕，下半季有經歷過一些狀況，才會知道如何去調整一整季的比賽，讓自己更穩定，身體的疲勞一定會產生，但這就是一個過程，是學習的過程。」

除了年輕土投之外，悍將另一位左投陳仕朋本季也因傷勢影響，回到投手丘後狀態仍不穩定；對此，陳金鋒認為傷勢雖難避免，但球員仍必須正面面對挑戰，「你不能因為這樣就把表現歸因於身體狀態。如果身體是好的，那就是要去看你的表現怎麼樣，不能說我受傷，所以我的表現就不好，這是必須要自己去調整和面對的，」他也再次提醒，「職業運動每一年的表現，都必須認真去對待。」

目前悍將在先發投手調度上仍有挑戰，包括洋投布坎南因腿部不適暫時下放二軍，球隊將面臨連戰考驗，不過陳金鋒最後強調，球隊已有規劃因應，並會透過投手教練的安排，讓整體輪值保持運作。