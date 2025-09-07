真的很不甘心！　山本由伸熱投112球遺憾與無安打失之交臂

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇日籍王牌山本由伸7日在客場對戰巴爾的摩金鶯一役，與同胞球星大谷翔平同場先發。山本此役展現壓制力，直到9局2出局前仍未被擊出安打，眼看就要完成大聯盟首場無安打比賽，卻在第112球遭到金鶯首棒哈勒戴（Jackson Holliday）轟出右外野全壘打，無安打夢碎；隨後接替的牛棚也未能守成，道奇最終以3比4遭再見逆轉，苦吞5連敗，山本則錯失第12勝。

NO-HITTER NO MORE



Jackson Holliday homers with two outs in the 9th to end Yoshinobu Yamamoto's no-hitter pic.twitter.com/P0UPJYYYjV September 7, 2025

山本賽後接受訪問時表示：「和捕手羅特維特（Ben Rortvedt）是第一次搭檔，但無論是賽前還是比賽中都有好好溝通，能夠鎖定好路線、果斷地揮臂投球，我覺得這份果斷是好的；不過沒能贏下比賽真的非常不甘心，球隊現在處於非常艱難的情況，但希望大家能團結起來，剩下的比賽能多贏下一場是一場。」

談到被轟出的那顆關鍵球，山本說：「（被轟的卡特球）雖然投在不錯的位置，但剛好被對方打中卡特球，大概就是這樣，我當下也覺得如果被打安打應該就會被換下，很懊悔，但現在只能靠全隊一起拚。」

至於是否意識到無安打比賽，他坦言：「因為前半段投球數並不算少，沒想到自己能站上9局的投手丘，所以只是一局一局集中去投。」

The Dodgers were up 3-0 and one out from a no-hitter by Yoshinobu Yamamoto … and they lost. pic.twitter.com/KXYfQ1XvPZ — Jeff Passan (@JeffPassan) September 7, 2025

山本退場時，道奇仍以3比1領先，沒想到後續牛棚陷入崩盤，接替上來的崔南（Blake Treinen）被敲1安外加2保送，讓金鶯2出局攻佔滿壘，道奇緊急換上左投史考特（Tanner Scott）登板，但他遭金鶯李維拉（Emmanuel Rivera）擊出1支2分打點再見安打，金鶯最終4比3完成超級逆轉，賞給道奇5連敗。