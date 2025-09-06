運動雲

台鋼狀元韋宏亮首秀不畏滿場4萬人　期待明天有機會對決林智勝

▲▼中職韋宏亮。（圖／記者李毓康攝）

▲韋宏亮。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

台鋼雄鷹今年選秀狀元韋宏亮，6日在台北大巨蛋迎來生涯一軍初登板，面對滿場4萬名球迷，沈著後援一局無失分。他賽後笑說，雖然一度有些緊張，「但站上投手丘後就試著調整呼吸，找回節奏，後面其實比較放開來投。」

韋宏亮7局下登板，雖然保送首名打者蔣少宏，但隨即製造雙殺守備化解危機，最後再讓郭天信擊出界外飛球出局，順利完成任務。電視轉播測得他的球速最快來到150公里，紀錄組則測到149公里。

回憶此戰初登板，韋宏亮直言，「第一次上一軍，投完首位打者後慢慢找回手感。當下會緊張，但試著調整呼吸，找到節奏，後面就比較放開。」

此戰大巨蛋滿場4萬人，是否會感受到壓力，韋宏亮表示，「其實沒什麼感覺，專注在投球和節奏。如果真的被影響，就代表不適合在這個球場，就當作沒人在看時在丟球。」

適逢林智勝引退系列，韋宏亮賽前就說期待對戰，此役無緣對決，他直言還是看教練團安排，「明天如果還有機會上，希望能對到大師兄。」

韋宏亮透露，這幾天其實有些坐立難安，「一直走來走去，很不安分。」不過今天接到教練通知要上場，熱身完就專注調整呼吸，「高中時期上過正念課，學到在緊張的時候怎麼調整自己。」

順利守住一局任務後，韋宏亮場上露出開心笑容，「算是有找到在一軍比賽的感覺，壓力完全釋放。」

關鍵字： 台鋼雄鷹韋宏亮初登板狀元球速中職

Cardi B新專輯封面　推出「法庭迷因版」

