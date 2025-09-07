運動雲

偶像變隊友！郭天信眼中的林智勝　幼稚大前輩給的心靈雞湯最暖心

▲▼郭天信。（圖／味全龍提供）

▲郭天信。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／台北報導

味全龍外野手郭天信談起林智勝的引退，不僅流露出深深不捨，也分享了兩人之間的趣事與「心靈雞湯」。他坦言，自己從小就是中信兄弟球迷，林智勝早已是心中的偶像，如今能成為隊友，並親身參與引退系列賽，感觸格外深刻。

「其實比賽的時候還好，直到開始唱歌、學長出來致詞時，才開始有感覺。他哽咽時，我也有點想哭，但還是跟著他一起忍住了！」郭天信回憶道。兒時支持中信兄弟的他，在台南比賽時常到場觀看林智勝，「從小看到大」，印象最深的是明星賽時林智勝直接轟過中外野。

談到私下互動，郭天信形容林智勝「其實很皮、很幼稚」，甚至會開玩笑捉弄學弟。「一開始沒認識前，以為他很兇，但後來才發現他比我們還幼稚。有次練習完回到休息室，他喊我說：『天信！葉總找你！』我趕緊要起身，他又說：『沒有啦！騙你的！』」

除了趣事，林智勝也經常給予學弟真誠建議。郭天信在5日賽後於社群感性發文：「2022年知道你要來味全時，我真的超級開心。時間一眨眼就過了4年，感謝你帶給我無數的心靈雞湯。雖然真的很捨不得，但很幸福能參與你的引退系列賽，珍惜與你並肩作戰的時光，謝謝你為台灣棒球的付出與貢獻。」

郭天信透露，林智勝總能細心觀察學弟的一舉一動，適時給予鼓勵，「很多時候，不用我們主動問，他就會自己分享，像是心態調整或場上的經驗。練習結束後，跟他約個時間過去，給他一點時間『煮』好雞湯。」

「他常提醒我，打得很好卻出局也不用太在意，因為那只是幾千個打席之一。」郭天信說，「有時候他甚至會用玩笑方式鼓勵我，比如說『你自己接人家那麼多顆要怪誰！』這些話讓我更能坦然面對比賽的起伏。」

關鍵字： 味全龍郭天信林智勝感恩心靈雞湯

