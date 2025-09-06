賽後趕場看林智勝引退！張育成最敬佩他的拼勁　感謝他為國家付出

▲張育成5日前往臺北大巨蛋送上紅酒禮盒。（圖／截自張育成IG）



記者胡冠辰／新北報導

富邦悍將當家球星、「國防部長」張育成昨（5日）晚間在新莊比賽結束後，立刻趕赴臺北大巨蛋，前往林智勝引退系列賽，並送上紅酒禮盒，獻上對「大師兄」退休生活的祝福；他今（6日）坦言雖然沒趕上完整的表演活動，但仍感受到滿滿的感動與敬意。

張育成提及，原本就計劃在球隊比賽後前往大巨蛋，「因為有老蕭（蕭敬騰），沒有啦，」張育成開玩笑的表示，「託林智勝前輩的福，才有辦法進去看，順便看老蕭。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到現場感受，張育成直言：「就滿滿的感動，因為前輩帶給台灣這麼多的貢獻，然後人家褪下球衣，每次看到他就是會想到他披上中華隊，為國家隊付出，然後都打得這麼好。」

至於兩人交情，張育成透露並不算熟識，但在球場上總會主動打招呼，「畢竟他是一個很親近的人。」

昨天見面時，由於林智勝很忙，因此張育成則簡單對他說了聲「辛苦了」，並合影留念。

在他心中，林智勝最令人尊敬的地方，正是對比賽的全力投入，張育成最後說：「他的拼勁很值得讓人家學習，他不管每個Play都是全力以赴去完成的，像他已經40幾歲，現在打出去球還是全力衝刺，守備也是，這是我們可以值得好好學習的部分。」