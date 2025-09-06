林智勝引退賽驚喜收劉家花籃　劉保佑是職棒生涯重要的貴人

▲林智勝引退系列賽第二戰，前東家La new熊、Lamigo桃猿董事長劉保佑也送上祝福花籃。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

味全龍「大師兄」林智勝連3天在台北大巨蛋舉辦引退系列賽，各界好友紛紛獻上祝福，昔日La New熊、Lamigo桃猿的大家長劉保佑與劉玠廷父子，也特別送上花籃，寫下「退而不休，精彩依舊」字句，祝福這位昔日愛將。

林智勝職棒生涯的起點正是La New熊。2003年季後代訓選秀會，他以「狀元」之姿被La New熊選進，自2004年起效力至2010年，之後延續身手在2011年至2015年間披上Lamigo桃猿戰袍，長達12年為劉保佑、劉玠廷父子經營的球隊奮戰，期間更幫助球隊奪下4座總冠軍，是隊史最具代表性的球星之一。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林智勝是透過媒體才知，劉保佑董事長送了花籃，「我還沒看到，我等等想跟花籃拍一下照。」對他來說，劉保佑是他人生打職棒最重要的貴人，LaNew是他職棒生涯的起點，能收到他送來的花籃，收到對方的祝福，他直言，相當驚喜。

除了劉保佑父子外，林智勝也看到吳復連、吳念庭、陳金鋒等人送上的花籃。談到昔日戰友陳金鋒，他透露昨天陳金鋒特別開玩笑，「阿文（郭嚴文）特別拍了花籃給他，說收到了，結果陳金鋒說，明年換送給他。」