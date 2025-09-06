運動雲

>

蔡建偉揭林智勝最狂一幕：衝撞裁判！也一起熬過那段黑暗日子

▲▼ 蔡建偉 。（圖／ETtoday資料照）

▲蔡建偉 。（圖／ETtoday資料照）

記者王真魚／台北報導

味全龍「大師兄」林智勝於臺北大巨蛋迎來引退系列賽，昔日La New熊、Lamigo桃猿的戰友蔡建偉也難掩感慨。對他來說，最難忘的不是某一支全壘打或某場勝利，而是與林智勝一起熬過假球案後的黑暗時期。

蔡建偉坦言：「那時候每天到球場，幾乎不敢笑。比賽不能失誤，不能打不好，甚至如果表現差，還會被外界說『心態有問題』。就算回到家，親友也會問你『現在是打真的還是打假的？』，那段日子真的很痛苦。」

面對外界質疑，他和隊友只能彼此打氣，提醒自己比賽還是要繼續，「有這段經歷，反而讓我們之後的並肩作戰，更懂得珍惜。」

除了嚴肅的回憶，他也開玩笑地說，印象最深的一場比賽，是2008年4月4日La New熊（Rakuten樂天桃猿前身）對上兄弟象（中信兄弟前身）在高雄澄清湖球場交手時，林智勝因不滿判決，衝向一壘並撞倒裁判江春緯，最終遭到禁賽15場、罰款18萬元。

「當時真的嚇到，他突然衝過去，跑壘速度怎麼變那麼快！」蔡建偉回憶仍忍不住笑出聲。

談到老戰友的特質，蔡建偉直言最佩服的是林智勝的意志力，「他經歷過車禍、受傷，復健那麼漫長，他都能堅持下來，而且回來後表現依舊出色。他就是大場面型的球員，場面越大表現越好。」

如今見證林智勝高掛球鞋，蔡建偉感慨，「他能打到這麼久真的很不容易，這一路走來很辛苦。他能堅持到今天，我非常佩服，也會更加珍惜曾經一起奮戰的日子。」

