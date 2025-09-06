劉任右U18台美大戰先發　美國153公里左投球探報告曝優勢與弱點

▲劉任右 。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

U18世界盃6日中華隊第二戰將面對B組最大勁敵美國，派出剛升高二的劉任右先發，美國則推出曾在U15世界盃對中華隊拿下勝投的波雷恩（Carson Bolemon）。

劉任右從國中時期就備受矚目，不少美職球探對他關注。此次是他在青棒階段首度站上國際舞台，對戰美國隊也正是展現自己的好機會。他除了具備接近150公里的速球外，還能搭配滑球、曲球與變速球。日前熱身賽他曾先發對決美國，投2局失1分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

波雷恩在2022年U15世界盃就累積國際賽經驗，當時扛下兩場先發，其中包含超級循環賽對中華隊，投5局無失分，只被敲1支安打，送出4次三振，拿下勝投。本屆中華隊的蔡琞傑與江庭毅，都曾和他對決過。

一位美職球探接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，波雷恩揮臂動作快、延伸性佳，最快球速可達153公里，均速約150公里；滑球對左打特別有威脅，變速球則有明顯速差，能讓右打揮空。不過，他的直球與變化球在出手動作上仍有差異，這可能成為打者攻擊的突破口。



中華隊近年在U18世界盃漸漸能與美國抗衡，2019年預賽1比8不敵美國，冠軍賽2比1勝美國奪冠，2021年預賽6比2勝美國，冠軍戰1比5不敵美國；2023年複賽3比0勝美國，本屆預賽第二天就上演精彩好戲。