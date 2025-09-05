31號的勝利！味全龍首戰3比1取勝　葉君璋肯定鎛銳、笑談智勝退場插曲

記者胡冠辰／台北報導

味全龍今晚在台北大巨蛋迎來林智勝引退系列賽首戰，靠著投打發揮，以3比1擊退台鋼雄鷹，比分也很恰巧的呼應林智勝的背號31號；總教練葉君璋賽後受訪時，肯定新洋投鎛銳展現經驗、奪下中職生涯首勝，同時也談到林智勝的退場安排，甚至幽默抱怨「破了自己的梗」。

▲林智勝引退系列賽首戰。（圖／記者李毓康攝）



葉君璋首先談到投手群，他指出先發龍聖雖然狀態尚可，但控球仍需加強：「龍聖看起來是還可以啦，就是控球還是差一點，」相較之下，新洋投鎛銳在中繼登板後表現沉穩，讓他印象深刻：「看得出來他真的蠻有經驗，不管在控球或對比賽狀況的掌握都很好，最後還拿下勝投。」

▲林智勝引退系列賽首戰，台北大巨蛋湧入26,316人進場觀戰，為臺北大巨蛋星期五最高進場人數。（圖／記者李毓康攝）



林智勝在本場先發出賽，打完兩個打席後，第5局退場換上曾聖安，朱育賢則移防一壘。葉君璋透露原本規劃只讓他打兩打席，但因比賽考量才延後退場時機：「本來是想說兩個打席啊，最後還是考量到比賽勝負，有一顆高飛球朱育賢看起來有點吃力，所以才換人。」

談到退場過程，葉君璋語帶笑意，分享了一段趣事。他原本設計好換人的橋段，卻因裁判處理方式未如預期，讓他忍不住笑說：「其實朱育賢沒有表現很好，他應該要先回去原來位置，裁判自己都幫我想好，等一下Play ball後喊暫停，我再上去換，結果沒這個機會，朱育賢在那邊等了，所以裁判有點不高興，吼！怎麼會破人家梗。」

▲林智勝引退系列賽首戰。（圖／記者李毓康攝）