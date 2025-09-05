運動雲

>

31號的勝利！味全龍首戰3比1取勝　葉君璋肯定鎛銳、笑談智勝退場插曲

記者胡冠辰／台北報導

味全龍今晚在台北大巨蛋迎來林智勝引退系列賽首戰，靠著投打發揮，以3比1擊退台鋼雄鷹，比分也很恰巧的呼應林智勝的背號31號；總教練葉君璋賽後受訪時，肯定新洋投鎛銳展現經驗、奪下中職生涯首勝，同時也談到林智勝的退場安排，甚至幽默抱怨「破了自己的梗」。

▲▼林智勝引退系列賽首戰。（圖／記者李毓康攝）

▲林智勝引退系列賽首戰。（圖／記者李毓康攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

葉君璋首先談到投手群，他指出先發龍聖雖然狀態尚可，但控球仍需加強：「龍聖看起來是還可以啦，就是控球還是差一點，」相較之下，新洋投鎛銳在中繼登板後表現沉穩，讓他印象深刻：「看得出來他真的蠻有經驗，不管在控球或對比賽狀況的掌握都很好，最後還拿下勝投。」

▲▼ 林智勝引退系列賽首戰，台北大巨蛋湧入26,316人進場觀戰，為臺北大巨蛋星期五最高進場人數。（圖／記者李毓康攝）

▲林智勝引退系列賽首戰，台北大巨蛋湧入26,316人進場觀戰，為臺北大巨蛋星期五最高進場人數。（圖／記者李毓康攝）

林智勝在本場先發出賽，打完兩個打席後，第5局退場換上曾聖安，朱育賢則移防一壘。葉君璋透露原本規劃只讓他打兩打席，但因比賽考量才延後退場時機：「本來是想說兩個打席啊，最後還是考量到比賽勝負，有一顆高飛球朱育賢看起來有點吃力，所以才換人。」

談到退場過程，葉君璋語帶笑意，分享了一段趣事。他原本設計好換人的橋段，卻因裁判處理方式未如預期，讓他忍不住笑說：「其實朱育賢沒有表現很好，他應該要先回去原來位置，裁判自己都幫我想好，等一下Play ball後喊暫停，我再上去換，結果沒這個機會，朱育賢在那邊等了，所以裁判有點不高興，吼！怎麼會破人家梗。」

▲▼林智勝引退系列賽首戰。（圖／記者李毓康攝）

▲林智勝引退系列賽首戰。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 味全龍中華職棒林智勝

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

U18世界盃／鍾亦恩4局狂飆8K、蘇嵐鴻KKK關門！台灣7：0完封中國

U18世界盃／鍾亦恩4局狂飆8K、蘇嵐鴻KKK關門！台灣7：0完封中國

女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久 她蠻認真的

女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久 她蠻認真的

31號的勝利！味全龍首戰3比1取勝　葉君璋肯定鎛銳、笑談智勝退場插曲

31號的勝利！味全龍首戰3比1取勝　葉君璋肯定鎛銳、笑談智勝退場插曲

「道奇的惡夢」美媒狠批佐佐木朗希　教士沒搶到是不幸中大幸　

「道奇的惡夢」美媒狠批佐佐木朗希　教士沒搶到是不幸中大幸　

陳子豪單場3安2打點奪MVP　感性談林智勝：希望能幫學長留下美好回憶

陳子豪單場3安2打點奪MVP　感性談林智勝：希望能幫學長留下美好回憶

鎛銳大巨蛋後援3局無失分奪中職首勝　 感性致敬林智勝：他是偉大的領袖

鎛銳大巨蛋後援3局無失分奪中職首勝　 感性致敬林智勝：他是偉大的領袖

唐西奇猛砍37分準大三元　斯洛維尼亞晉級歐錦賽16強

唐西奇猛砍37分準大三元　斯洛維尼亞晉級歐錦賽16強

籃網核心湯瑪斯接受合格報價　庫明加跟進？情勢恐對他不利

籃網核心湯瑪斯接受合格報價　庫明加跟進？情勢恐對他不利

林子崴熬過1392天奪開刀後首勝　林泓育看好成為桃猿輪值要角

林子崴熬過1392天奪開刀後首勝　林泓育看好成為桃猿輪值要角

「勝母鋒」回憶再現　陳金鋒感性致意：他的日子，由他親自述說

「勝母鋒」回憶再現　陳金鋒感性致意：他的日子，由他親自述說

粉絲求被蠍子哥罵...懷秋超配合：看P啊

熱門新聞

U18世界盃／鍾亦恩4局狂飆8K、蘇嵐鴻KKK關門！台灣7：0完封中國

女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久 她蠻認真的

31號的勝利！味全龍首戰3比1取勝　葉君璋肯定鎛銳、笑談智勝退場插曲

「道奇的惡夢」美媒狠批佐佐木朗希　教士沒搶到是不幸中大幸　

陳子豪單場3安2打點奪MVP　感性談林智勝：希望能幫學長留下美好回憶

鎛銳大巨蛋後援3局無失分奪中職首勝　 感性致敬林智勝：他是偉大的領袖

讀者回應

﻿

熱門新聞

1鍾亦恩4局狂飆8K！台灣7：0完封中國

2林智勝女兒林禹融引退賽熱跳開場舞

3葉君璋肯定鎛銳、笑談智勝退場插曲

4「道奇的惡夢」美媒狠批佐佐木朗希

5陳子豪感性談林智勝

最新新聞

1唐西奇37分準大三元　率隊闖歐錦賽16強

2葉君璋肯定鎛銳、笑談智勝退場插曲

3陳子豪感性談林智勝

4鎛銳大巨蛋後援3局無失分奪中職首勝

5簡浩執教首勝　夢想家擊敗日職籃勁旅

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

【舞力全開！】女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久她蠻認真的

王建民親自證實「都市傳說」　回憶超猛紀錄淡定：輕鬆丟

【手榴彈投71公尺？】王建民親自證實「都市傳說」：輕鬆丟～

【籃籃可愛爆表！】做鬼臉俏皮嗨跳《Bar Bar Bar》

【監視器神救援】阿嬤給500堅稱付1000？一查真相曝光…

阿嬤給500「卻堅持付1000」　店家現場調監控化解糾紛！

【誰更瘋誰就贏】送信遇狗狗狂吠 超狂郵差追回去：來啊一起瘋XD

李珠珢訪到一半往前走...　看記者舉麥辛苦幫忙拿

【男生都這麼幼稚嗎？】Gary模仿精上身狂鬧邊荷律 根本小學男生XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366