洋基8比4擊退太空人奪系列勝　羅冬16勝領軍迎接藍鳥關鍵戰

▲洋基8比4擊退太空人奪系列勝　羅冬16勝領軍迎接藍鳥關鍵戰。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基8比4擊退太空人奪系列勝　羅冬16勝領軍迎接藍鳥關鍵戰。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

美東豪門紐約洋基5日上午在大金公園以8比4擊敗休士頓太空人，收下這3連戰的系列勝利，同時以5勝1敗結束本次客場之旅；總教練布恩（Aaron Boone）形容這3場比賽「讓我少活了幾個月甚至幾年」，而此役條紋軍則靠先發投手羅冬（Carlos Rodón）的穩健表現與牛棚關鍵守成，為球隊穩住局勢。

羅冬此役主投6局，用109球僅失2分（其中1分非自責），被擊出3支安打送出2次保送，賽後收下本季第16勝，與釀酒人佩拉爾塔（Freddy Peralta）並列大聯盟最多勝，且追平自己生涯單季勝場紀錄。

布恩賽後盛讚這位左投：「我覺得他今天投得非常棒，面對這麼多右打者，他很會運用變速球，速球也很有威力；甚至到比賽後段，他看起來愈來愈銳利，我覺得他今天的表現幾乎是愈投愈好。」

羅冬對此則保持冷靜心態，他表示：「我覺得我今天投得不錯，第6局那個判決很有趣，我看到麥馬洪（Ryan McMahon）已經接到球了，那應該是轉傳時的掉落，球根本沒有碰到地，我認為那就是轉傳動作。」

7局下半洋基後援韋佛（Luke Weaver）被太空人代打桑切斯（Jesús Sánchez）轟出陽春炮，比分縮小為4比3僅剩1分領先，隨後他又被擊出2支安打；35歲的克魯茲（Fernando Cruz）臨危登板，面對奧圖維（Jose Altuve）投出一顆81.2英里（約130.7公里）的指叉球，成功三振對手，並在場上激動慶祝。

克魯茲賽後直言：「今天我覺得這顆指叉球是自從我從傷兵名單回來後狀態最好的一次。他（奧圖維）以為是速球，結果揮空，我對這支球隊充滿激情，對我的隊友充滿感情，在這座球場贏下系列賽真的不容易，而我在那一刻三振奧圖維之後，就知道我們有很大機會拿下比賽，所以情緒完全爆發了。」

8局上半條紋軍強打葛里沙姆（Trent Grisham）炸裂關鍵3分炮，幫助洋基擴大領先；9局下半太空人展開反撲，艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）安打送回1分，隨後太空人攻佔滿壘，但洋基終結者貝德納（David Bednar）連續三振柯瑞亞（Carlos Correa）與沃克（Christian Walker），終場洋基守住8比4的勝利。

布恩表示：「這並不是我們設計好的劇本，但我覺得他在投，艾瓦瑞茲打出一支不容易的安打，之後面對核心打線，他能靠兩個關鍵三振結束比賽，這非常了不起。」

值得一提的是，葛里沙姆的全壘打讓他成為洋基隊史第7位單季達成30轟的中外野手，與曼托（Mickey Mantle）、迪馬喬（Joe DiMaggio）、賈吉（Aaron Judge）、格蘭德森（Curtis Granderson）、威廉斯（Bernie Williams）及莫瑟（Bobby Murcer）並列。

此外，麥馬洪在比賽初段就貢獻一發陽春炮與2支安打，包辦球隊前4分中的3分。

解決太空人後，洋基目前僅落後美東龍頭藍鳥3場，接下來將返回主場迎戰多倫多藍鳥，展開關鍵的3連戰。布恩最後坦言，這一週讓他「老了不少」，但能在休士頓帶著勝利離開，為接下來的分區對決奠定了信心。

關鍵字： MLB紐約洋基賈吉

