「勝母鋒」回憶再現　陳金鋒感性致意：他的日子，由他親自述說

記者王真魚／新北報導

味全龍「大師兄」林智勝引退系列賽今（5日）於臺北大巨蛋登場。富邦悍將總教練陳金鋒回憶，自己在2005年結束旅美返台後，與林智勝並肩作戰長達10年。談到老戰友將高掛球鞋，他感慨地說：「每個人都會有這時候，時間到了就是如此，也辛苦了。」

陳金鋒於2005年底返台，隔年以選秀狀元身份加入La New熊，與林智勝、潘忠韋及洋砲貝茲組成強力中心打線。

林智勝則在2015年透過自由球員制度轉戰中信兄弟，陳金鋒則於2016年宣布退役。

對於林智勝的引退，鋒總認為，他的代表性時刻球迷都記在心裡，而引退賽正是屬於林智勝的舞台，由本人親自回顧並訴說職業生涯最具意義。

「印象深刻的戰役？應該都跟大家差不多，他的事情，我想大家都知道了，也不用多說，我想這是屬於他的日子，就由他親自敘述他的過往。」陳金鋒說。

回想自己2016年在Lamigo桃猿的引退儀式盛大舉行，如今林智勝的告別系列賽，更邀請多位歌手賽後登台演出。陳金鋒說：「這需要球隊和選手雙方的配合，或許這不代表就是最後一場，但這是給球迷一個回憶，也是很完美的結束方式。」





