運動雲

>

「勝母鋒」回憶再現　陳金鋒感性致意：他的日子，由他親自述說

▲▼ 林智勝、陳金鋒 。（圖／資料照）

▲林智勝、陳金鋒 。（圖／資料照）

記者王真魚／新北報導

味全龍「大師兄」林智勝引退系列賽今（5日）於臺北大巨蛋登場。富邦悍將總教練陳金鋒回憶，自己在2005年結束旅美返台後，與林智勝並肩作戰長達10年。談到老戰友將高掛球鞋，他感慨地說：「每個人都會有這時候，時間到了就是如此，也辛苦了。」

陳金鋒於2005年底返台，隔年以選秀狀元身份加入La New熊，與林智勝、潘忠韋及洋砲貝茲組成強力中心打線。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林智勝則在2015年透過自由球員制度轉戰中信兄弟，陳金鋒則於2016年宣布退役。

對於林智勝的引退，鋒總認為，他的代表性時刻球迷都記在心裡，而引退賽正是屬於林智勝的舞台，由本人親自回顧並訴說職業生涯最具意義。

「印象深刻的戰役？應該都跟大家差不多，他的事情，我想大家都知道了，也不用多說，我想這是屬於他的日子，就由他親自敘述他的過往。」陳金鋒說。

回想自己2016年在Lamigo桃猿的引退儀式盛大舉行，如今林智勝的告別系列賽，更邀請多位歌手賽後登台演出。陳金鋒說：「這需要球隊和選手雙方的配合，或許這不代表就是最後一場，但這是給球迷一個回憶，也是很完美的結束方式。」

▲▼ 陳金鋒 。（圖／記者王真魚攝）

▲陳金鋒談老戰友引退 。（圖／記者王真魚攝）

關鍵字： 棒球林智勝陳金鋒引退感動

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

史金恩茲超正網紅女友場邊嗨翻！大谷翔平吞K瞬間興奮尖叫

史金恩茲超正網紅女友場邊嗨翻！大谷翔平吞K瞬間興奮尖叫

「怪物」史金恩茲夢幻對決「獨角獸」大谷　飆速逼近161公里

「怪物」史金恩茲夢幻對決「獨角獸」大谷　飆速逼近161公里

超兇！霸王肘讓對手失神　女籃漂亮寶貝瑞絲8次技術犯規遭禁賽

超兇！霸王肘讓對手失神　女籃漂亮寶貝瑞絲8次技術犯規遭禁賽

「道奇的惡夢」美媒狠批佐佐木朗希　教士沒搶到是不幸中大幸　

「道奇的惡夢」美媒狠批佐佐木朗希　教士沒搶到是不幸中大幸　

快訊／黃筱雯擊敗日本20歲小將　WB拳擊世錦賽晉16強

快訊／黃筱雯擊敗日本20歲小將　WB拳擊世錦賽晉16強

古林睿煬復出首戰因雨喊卡　陳睦衡5局好投奪赴日首勝

古林睿煬復出首戰因雨喊卡　陳睦衡5局好投奪赴日首勝

籃網核心湯瑪斯接受合格報價　庫明加跟進？情勢恐對他不利

籃網核心湯瑪斯接受合格報價　庫明加跟進？情勢恐對他不利

中華男籃單場轟16記三分彈　U16亞洲盃撂倒黎巴嫩重返8強

中華男籃單場轟16記三分彈　U16亞洲盃撂倒黎巴嫩重返8強

胡金龍關鍵代打、蒙德茲6局好投　統一5比3力退台鋼雄鷹　　

胡金龍關鍵代打、蒙德茲6局好投　統一5比3力退台鋼雄鷹　　

道奇3：5慘遭海盜橫掃！分區封王魔術數字消滅　大谷翔平掛蛋

道奇3：5慘遭海盜橫掃！分區封王魔術數字消滅　大谷翔平掛蛋

【手榴彈投71公尺？】王建民親自證實「都市傳說」：輕鬆丟～

熱門新聞

史金恩茲超正網紅女友場邊嗨翻！大谷翔平吞K瞬間興奮尖叫

「怪物」史金恩茲夢幻對決「獨角獸」大谷　飆速逼近161公里

超兇！霸王肘讓對手失神　女籃漂亮寶貝瑞絲8次技術犯規遭禁賽

「道奇的惡夢」美媒狠批佐佐木朗希　教士沒搶到是不幸中大幸　

快訊／黃筱雯擊敗日本20歲小將　WB拳擊世錦賽晉16強

古林睿煬復出首戰因雨喊卡　陳睦衡5局好投奪赴日首勝

讀者回應

﻿

熱門新聞

1史金恩茲超正女友來了！網紅背景曝光

2怪物、獨角獸夢幻對決　猛飆161公里

3超兇！　女籃漂亮寶貝霸王肘撂倒對手

4「道奇的惡夢」美媒狠批佐佐木朗希

5WB拳擊世錦賽　黃筱雯晉16強

最新新聞

1鍾亦恩4局狂飆8K！台灣7：0完封中國

2「勝母鋒」回憶再現　陳金鋒感性致意

3TPVL職排元年　4隊保底都有季後賽

4美網再現世紀對決！

5鈴木業餘靠這2樣解憂　來台練就2技能

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

李多慧挑戰喪屍舞太僵硬　轉頭求救林襄：救我QQ

李多慧熱舞應援曲送福利　網見緊身背心+短褲：好漂亮

劉品言挺孕肚開球甜蜜互動閃瞎全場　連晨翔追星陳傑憲秒變迷弟

【珠珠神之抖好猛♥】露香肩辣翻！李珠珢LG雙子首次SOLO表演

【怪手vs騎士】怪手司機不爽「三角錐被碰」　狂甩鑿頭硬攔騎士

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

【不要再上來了！】2柴犬硬擠上機車踏板　想去兜風完全趕不走XD

【紅燈硬闖】男子酒後過馬路！慘遭男大生撞擊喪命

【不著痕跡】急「消除」金正恩DNA？　北韓人員被捕捉峰會後「擦桌椅」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366