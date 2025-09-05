鈴木駿輔業餘「燒肉配酒」解憂愁　來台練就開車、刷載具技能

▲鈴木駿輔 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／新北報導

富邦悍將日籍投手鈴木駿輔3日對中信兄弟繳出7局7次三振無失分好投，終止球隊8連敗，也避免了本季在洲際球場「全敗」的窘境。他直言，這一勝是自己重要的成長象徵。

「去年沒有表現得那麼好，今年能在先發第二場就拿下勝利，對我來說也是一種成長的象徵。」鈴木駿輔賽前談到。

鈴木駿輔去年效力樂天桃猿，在831大限前遭註銷，隨後轉往業餘全越運動棒球隊。今年他獲得富邦青睞，再度披上中職戰袍。他說，「和職棒環境、練習完全不同，那段時間真的很辛苦。能有機會加入富邦，真的很感激。林桑（林威助）、許銘傑教練在我最辛苦的時候看見我，願意提拔我，真的很謝謝他們。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到一年來的轉變，他認為投球內容大不同，尤其控球與球質明顯提升，也更懂得運用自己的球種，「如果要我丟100球，在這100球內，我都有自信展現實力。」

回想業餘日子，他苦笑說，「第一天就中暑，整個禮拜沒辦法練習。」那段時間精神壓力沉重，「有時候一個人晚上吃燒肉、喝酒，因為無法按照自己想要的課表去練，很憂鬱，精神上真的受到很大打擊。」

不過，他也在業餘磨練出獨立生活的能力，「我開始會一個人出門、自己買食材煮飯，現在也習慣台灣生活了，還會自己開車到處走。」他比手握方向盤的動作笑說，「剛開始真的很怕，但現在已經很自然了。」甚至還會自己用發票載具，「上次還對中200元。」

▲來到富邦後，鈴木駿輔從其他洋投身上取經 。（圖／富邦悍將提供）

來到富邦後，鈴木駿輔從其他洋投身上取經，「禮拜一休假時，我發現魔力藍還是會到球場練習，他經驗很豐富，待過美國，也在兄弟效力過。我看到他每天都那麼努力，想跟他看齊。現在固定每週一都會跟著他到球場。」

除了魔力藍，布坎南、力亞士有時也會現身球場，他感受到這些洋將的職業態度，「這就是他們能長久生涯的原因，我也告訴自己要有這樣的自覺，慢慢在投手丘上帶給自己信心。」

悍將陣中也有能以日文交流的隊友，包括曾旅日的張奕。鈴木駿輔說，「過去在獨立聯盟時有見過他，他在日本打過，回來中職還能生存，我希望成為像他一樣的選手。」

他也學到賽前準備的重要性，「像先發前兩天，我就只吃雞肉料理。」

至於是否期待對上老東家樂天？鈴木駿輔語氣誠懇：「過去在樂天受到很多照顧，生活上幫助很大，很感謝他們。如果有機會交手，希望能展現這一年的成長。」

話鋒一轉，他笑說，希望接下來這一段談話能被寫進報導中，「陳晨威我給等著！我一定會好好看管你！」