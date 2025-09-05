運動雲

>

鈴木駿輔業餘「燒肉配酒」解憂愁　來台練就開車、刷載具技能

▲▼ 鈴木駿輔 。（圖／記者王真魚攝）

▲鈴木駿輔 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／新北報導

富邦悍將日籍投手鈴木駿輔3日對中信兄弟繳出7局7次三振無失分好投，終止球隊8連敗，也避免了本季在洲際球場「全敗」的窘境。他直言，這一勝是自己重要的成長象徵。

「去年沒有表現得那麼好，今年能在先發第二場就拿下勝利，對我來說也是一種成長的象徵。」鈴木駿輔賽前談到。
鈴木駿輔去年效力樂天桃猿，在831大限前遭註銷，隨後轉往業餘全越運動棒球隊。今年他獲得富邦青睞，再度披上中職戰袍。他說，「和職棒環境、練習完全不同，那段時間真的很辛苦。能有機會加入富邦，真的很感激。林桑（林威助）、許銘傑教練在我最辛苦的時候看見我，願意提拔我，真的很謝謝他們。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到一年來的轉變，他認為投球內容大不同，尤其控球與球質明顯提升，也更懂得運用自己的球種，「如果要我丟100球，在這100球內，我都有自信展現實力。」

回想業餘日子，他苦笑說，「第一天就中暑，整個禮拜沒辦法練習。」那段時間精神壓力沉重，「有時候一個人晚上吃燒肉、喝酒，因為無法按照自己想要的課表去練，很憂鬱，精神上真的受到很大打擊。」

不過，他也在業餘磨練出獨立生活的能力，「我開始會一個人出門、自己買食材煮飯，現在也習慣台灣生活了，還會自己開車到處走。」他比手握方向盤的動作笑說，「剛開始真的很怕，但現在已經很自然了。」甚至還會自己用發票載具，「上次還對中200元。」

▲鈴木駿輔 。（圖／富邦悍將提供）

▲來到富邦後，鈴木駿輔從其他洋投身上取經 。（圖／富邦悍將提供）

來到富邦後，鈴木駿輔從其他洋投身上取經，「禮拜一休假時，我發現魔力藍還是會到球場練習，他經驗很豐富，待過美國，也在兄弟效力過。我看到他每天都那麼努力，想跟他看齊。現在固定每週一都會跟著他到球場。」

除了魔力藍，布坎南、力亞士有時也會現身球場，他感受到這些洋將的職業態度，「這就是他們能長久生涯的原因，我也告訴自己要有這樣的自覺，慢慢在投手丘上帶給自己信心。」

悍將陣中也有能以日文交流的隊友，包括曾旅日的張奕。鈴木駿輔說，「過去在獨立聯盟時有見過他，他在日本打過，回來中職還能生存，我希望成為像他一樣的選手。」

他也學到賽前準備的重要性，「像先發前兩天，我就只吃雞肉料理。」

至於是否期待對上老東家樂天？鈴木駿輔語氣誠懇：「過去在樂天受到很多照顧，生活上幫助很大，很感謝他們。如果有機會交手，希望能展現這一年的成長。」

話鋒一轉，他笑說，希望接下來這一段談話能被寫進報導中，「陳晨威我給等著！我一定會好好看管你！」

關鍵字： 棒球富邦悍將鈴木駿輔中職成長

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

史金恩茲超正網紅女友場邊嗨翻！大谷翔平吞K瞬間興奮尖叫

史金恩茲超正網紅女友場邊嗨翻！大谷翔平吞K瞬間興奮尖叫

「怪物」史金恩茲夢幻對決「獨角獸」大谷　飆速逼近161公里

「怪物」史金恩茲夢幻對決「獨角獸」大谷　飆速逼近161公里

超兇！霸王肘讓對手失神　女籃漂亮寶貝瑞絲8次技術犯規遭禁賽

超兇！霸王肘讓對手失神　女籃漂亮寶貝瑞絲8次技術犯規遭禁賽

「道奇的惡夢」美媒狠批佐佐木朗希　教士沒搶到是不幸中大幸　

「道奇的惡夢」美媒狠批佐佐木朗希　教士沒搶到是不幸中大幸　

快訊／黃筱雯擊敗日本20歲小將　WB拳擊世錦賽晉16強

快訊／黃筱雯擊敗日本20歲小將　WB拳擊世錦賽晉16強

古林睿煬復出首戰因雨喊卡　陳睦衡5局好投奪赴日首勝

古林睿煬復出首戰因雨喊卡　陳睦衡5局好投奪赴日首勝

籃網核心湯瑪斯接受合格報價　庫明加跟進？情勢恐對他不利

籃網核心湯瑪斯接受合格報價　庫明加跟進？情勢恐對他不利

中華男籃單場轟16記三分彈　U16亞洲盃撂倒黎巴嫩重返8強

中華男籃單場轟16記三分彈　U16亞洲盃撂倒黎巴嫩重返8強

胡金龍關鍵代打、蒙德茲6局好投　統一5比3力退台鋼雄鷹　　

胡金龍關鍵代打、蒙德茲6局好投　統一5比3力退台鋼雄鷹　　

道奇3：5慘遭海盜橫掃！分區封王魔術數字消滅　大谷翔平掛蛋

道奇3：5慘遭海盜橫掃！分區封王魔術數字消滅　大谷翔平掛蛋

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

熱門新聞

史金恩茲超正網紅女友場邊嗨翻！大谷翔平吞K瞬間興奮尖叫

「怪物」史金恩茲夢幻對決「獨角獸」大谷　飆速逼近161公里

超兇！霸王肘讓對手失神　女籃漂亮寶貝瑞絲8次技術犯規遭禁賽

「道奇的惡夢」美媒狠批佐佐木朗希　教士沒搶到是不幸中大幸　

快訊／黃筱雯擊敗日本20歲小將　WB拳擊世錦賽晉16強

古林睿煬復出首戰因雨喊卡　陳睦衡5局好投奪赴日首勝

讀者回應

﻿

熱門新聞

1史金恩茲超正女友來了！網紅背景曝光

2怪物、獨角獸夢幻對決　猛飆161公里

3超兇！　女籃漂亮寶貝霸王肘撂倒對手

4「道奇的惡夢」美媒狠批佐佐木朗希

5WB拳擊世錦賽　黃筱雯晉16強

最新新聞

1鍾亦恩4局狂飆8K！台灣7：0完封中國

2「勝母鋒」回憶再現　陳金鋒感性致意

3TPVL職排元年　4隊保底都有季後賽

4美網再現世紀對決！

5鈴木業餘靠這2樣解憂　來台練就2技能

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

李多慧挑戰喪屍舞太僵硬　轉頭求救林襄：救我QQ

李多慧熱舞應援曲送福利　網見緊身背心+短褲：好漂亮

劉品言挺孕肚開球甜蜜互動閃瞎全場　連晨翔追星陳傑憲秒變迷弟

【珠珠神之抖好猛♥】露香肩辣翻！李珠珢LG雙子首次SOLO表演

【怪手vs騎士】怪手司機不爽「三角錐被碰」　狂甩鑿頭硬攔騎士

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

【不要再上來了！】2柴犬硬擠上機車踏板　想去兜風完全趕不走XD

【紅燈硬闖】男子酒後過馬路！慘遭男大生撞擊喪命

【不著痕跡】急「消除」金正恩DNA？　北韓人員被捕捉峰會後「擦桌椅」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366