引退倒數！林智勝目前心境平靜：周日致詞才是最感性時刻

記者胡冠辰／台北報導

味全龍「大師兄」林智勝即將在9月7日迎來引退最終戰，他在5日賽前受訪時坦言，今天心境相當平靜，反而是7號致詞環節成為最大的難題；談到職棒旅程，他直呼「也覺得蠻意外」，而對於這一年上上下下的出賽調度，他也在總教練葉君璋提醒後，逐漸轉換了心態。

林智勝透露，目前還沒有太多情緒波動，「可能還沒有到9/7號（引退賽最終戰），因為我覺得那天致詞才是最感性的，因為要謝謝的人太多了，那天可以給我多一點時間慢慢謝謝，」他苦笑表示，這幾天反而一直在思考要怎麼致詞，「真的很難準備。」

▲林智勝引退系列賽首戰。（圖／記者李毓康攝）



被問到是否意外能打到43歲時，林智勝回憶起22歲初登職棒時，教練就期許他要打到40歲，「當時沒想那麼多，不知不覺就到了，」他也提到，當年離開兄弟時僅39歲，還一度不確定是否有球隊願意接手，「後來味全需要我，就把這個使命完成了。」

本季林智勝多次在一、二軍之間調動，他坦言一開始「像洗三溫暖」，心情難以適應，「有機會怎麼又沒機會」，直到葉君璋提醒他以不同角度看待，他才慢慢理解這是生涯階段的一部分，「今天不管哪個選手，到40幾歲能力一定會往下，教練也要因應需求安排，不可能永遠讓你在上面。」

