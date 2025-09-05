運動雲

阿妮西莫娃逆轉擊敗大坂直美！美網女單決賽挑戰球后莎芭蓮卡

記者游郁香／綜合報導

美國女將阿妮西莫娃（Amanda Anisimova）在美網4強賽打出驚人韌性，她克服先失一盤的劣勢，最終以 6比7（4）、7比6（3）、6比3 逆轉擊敗日本名將大坂直美，連續兩個大滿貫闖進決賽，接下來將與頭號種子、球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）爭奪生涯首座大滿貫金盃。

大坂直美生涯在大滿貫8強、4強與決賽的戰績是完美的14勝0敗，本場是她首度在這個階段吞敗，比賽結束時已接近當地時間凌晨1點。阿妮西莫娃坦言，「我不確定能不能撐到最後，但我努力咬住比分。」直到把握第3個賽末點才結束比賽，「這是一場艱苦的比賽。」

▲▼美網女單4強，阿妮西莫娃逆轉大坂直美。（圖／路透）

▲▼美國女將阿妮西莫娃逆轉擊敗大坂直美，闖進美網決賽。（圖／路透）

▲▼美網女單4強，阿妮西莫娃逆轉大坂直美。（圖／路透）

現年24歲的阿妮西莫娃出生於新澤西、在佛州長大，她今年7月溫網決賽慘遭前球后斯薇雅蒂（Iga Swiatek）「雙貝果」橫掃，但她很快調整狀態，這次美網8強更成功復仇，直落二淘汰斯薇雅蒂。如今她再次向生涯首座大滿貫金盃發起衝擊，這也是近5個大滿貫決賽，連續有美國女將參戰。

球后莎芭蓮卡稍早則以 4比6、6比3、6比4力退4號種子佩古拉（Jessica Pegula），連兩年闖進美網決賽，力拚成為繼小威廉絲（Serena Williams）2012至2014年連3冠後，首位美網2連霸的女將。

▲▼美網女單4強，阿妮西莫娃逆轉大坂直美。（圖／路透）

▲大坂直美生涯大滿貫8強之後首度吞敗，止步美網4強。（圖／路透）

這場準決賽在亞瑟阿許球場進行，因強風和降雨關閉伸縮屋頂，改在室內作戰。佩古拉在首盤與決勝盤僅出現3次非受迫性失誤，發揮相當穩定，全場打出21記制勝球，仍不敵莎芭蓮卡43記制勝球強攻火力。

博彩公司看好莎芭蓮卡奪冠，開出-250 賠率，阿妮西莫娃則是+190。阿妮西莫娃若奪冠，將是生涯首度在大滿貫賽封后。莎芭蓮卡已經放話，「我會拚盡全力，就像打生命中最後一分一樣。」

關鍵字： 網球美網阿妮西莫娃大坂直美莎芭蓮卡

