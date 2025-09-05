運動雲

「道奇的惡夢」美媒狠批佐佐木朗希　教士沒搶到是不幸中大幸　

▲▼ 佐佐木朗希 。（圖／達志影像／美聯社）

▲佐佐木朗希旅美加盟道奇，表現掙扎。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

備受矚目的日本「令和怪物」佐佐木朗希，在旅美加盟洛杉磯道奇的首年即陷入低潮，接連受到傷勢困擾與表現不穩影響，讓道奇的投資蒙上陰影，美媒狠批簽下他是「道奇的惡夢」，而當初未如願搶到他的聖地牙哥教士反而獲得「不幸中的大幸」評價。

23歲的佐佐木自春訓以來便深受右肩夾擠症候群困擾，目前正透過小聯盟實戰復健試圖重拾手感，然而在最近1次登板中，他僅投5局便失4分，吞下復健期間第2敗。目前他在小聯盟整體成績為0勝2敗，防禦率高達7.07，與當年在千葉羅德海洋橫掃日職打線的風采形成強烈反差。

根據《Sports Illustrated》報導，儘管道奇當初擊敗多達20支球隊成功簽下佐佐木，但從目前的情勢觀之，這筆投資尚未見效，從同區競爭對手教士的角度出發，「沒搶下佐佐木，對教士來說反而是不幸中的大幸；對道奇而言，則是一場實打實的惡夢。」

報導提及，教士曾在招募過程中展現極大誠意，包括安排球星馬查多（Manny Machado）接待佐佐木，卻仍未能打動對方，但從現況來看，「雖然教士當時在這場『擲硬幣』的競標中失利，但卻躲過了更壞的結局。」

道奇當時為了集中資源簽下佐佐木，選擇不與部分國際潛力新秀簽約，如今這些球員在他隊已逐漸嶄露頭角。賽拉諾（Taylon Serrano）隸屬明尼蘇達雙城，在多明尼加夏季聯盟出賽41場，繳出OPS 0.812並有21次盜壘；莫雷爾（Darel Morel）則在匹茲堡海盜的DSL聯盟出賽50場，OPS達0.839，累計26次盜壘。

上述2人目前皆年僅17歲，雖距離大聯盟尚有距離，但美媒對此直言，「至少，他們不屬於道奇。」

目前為止，佐佐木在大聯盟已出賽8場，戰績僅為1勝1敗，防禦率4.72，未能穩定擔任先發。道奇教練團原本預期其能在球季中段重返輪值，但至今復健表現仍未令人安心，雖然球季尚未結束，但佐佐木要在今年扭轉評價、證明身價，恐怕時間已所剩無幾。

關鍵字： MLB洛杉磯道奇聖地牙哥教士佐佐木朗希

