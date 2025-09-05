▲球后莎芭蓮卡3盤逆轉佩古拉 連3年闖進美網決賽。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

美國網球公開賽女單4強戰，世界球后兼衛冕冠軍的莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）在先失一盤的情況下展現韌性與火力，最終以4–6、6–3、6–4擊退地主好手佩古拉（Jessica Pegula），連續第3年闖入決賽，將爭取個人生涯第2座美網冠軍。

Aryna keeps her title defense ALIVE



Sabalenka prevails in a three-set showdown with Pegula to return to the US Open final!

這場勝利讓莎芭蓮卡職業生涯第6度打進大滿貫決賽，也是近5項大滿貫中的第4次；決賽她將與阿妮西莫娃（Amanda Anisimova）或大坂直美（Naomi Osaka）爭奪冠軍。

賽後，莎芭蓮卡坦言這場比賽相當艱辛：「這場勝利我真的付出了非常多努力，希望我能再次走到最後。」

Super @SabalenkaA!



Aryna Sabalenka fights back from a set down to win a thrilling semifinal against Pegula #USOpen

比賽因下雨導致亞瑟·艾許球場（Arthur Ashe Stadium）關閉屋頂，場地環境安靜穩定；這對兩位球員都利多，而佩古拉率先掌握優勢，以接近零失誤的表現奪下首盤。

她全盤僅出現3次非受迫性失誤，並積極在接發球環節壓制對手，現場觀眾也隨著她的氣勢進入高潮。

進入第2盤，莎芭蓮卡逐漸找回節奏，擊球精準度提升，同時迫使佩古拉出現高達9次失誤，整場比賽的數據說明了一切：莎芭蓮卡共擊出43記致勝球，其中包含11記ACE球，遠超佩古拉的21記。

Aryna Sabalenka.



Playing this bravely facing two break points.



Incredible stuff.



pic.twitter.com/lzSDiVQ952 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 5, 2025

關鍵的第3盤，佩古拉創造出4個破發點，但莎芭蓮卡在壓力下都成功守住，最終笑納勝果。

面對外界詢問如何頂住決勝盤的緊張時刻，莎芭蓮卡笑著回應：「我也不知道，我只是心裡一直祈禱，希望有最好的結果。」

她強調，幾年前這樣依賴發球的打法幾乎無法想像，但自2022年重新調整發球動作後，這項技術已成為她比賽的核心武器，也是本場最終致勝的關鍵。

雖然佩古拉奮戰到最後一球，但莎芭蓮卡在關鍵時刻展現世界第一的氣場與大心臟，她將再次站上亞瑟·艾許球場的決賽舞台，準備向美網連霸發起挑戰。