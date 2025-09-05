運動雲

「怪物」史金恩茲夢幻對決「獨角獸」大谷　飆速逼近161公里

記者王真魚／綜合報導

海盜隊23歲怪物右投史金恩茲（Paul Skenes）4日（台灣時間）在匹茲堡PNC球場先發，迎戰大谷翔平領軍的道奇隊。這場「怪物對決獨角獸」的戲碼，全美矚目。

首局，史金恩茲首度對上大谷，連續以97.3、97.9英里（約157～158公里）的直球搶下好球，隨後以98.8英里（約159公里）高角度速球三振大谷。此局他再解決貝茲（Mokie Betts）與佛里曼（Freddie Freeman），完成完美三上三下。

接下來，史金恩茲持續火力全開，2局連續三振康佛托（Michael Conforto）與帕赫斯（Andy Pages）；3局雖被拉辛（Dalton Rushing）擊出二壘安打，面對大谷第二次對決，他連丟變化球壓制，最終保送大谷，不過靠著貝茲內滾化解危機。4局再度飆出98.5英里速球三振T.赫南德茲（Teoscar Hernandez），並用變速球讓康佛托揮空。

5局上，史金恩茲2出局後雖被擊出安打，但立刻回穩飆K。6局上，他再度送出三上三下，包括讓大谷三球三振，其中最後一球是外角高達98.3英里（約158.2公里）的速球揮空。

前6局投完，他用94球僅被敲2安，送出8次三振，最快球速飆到99.8英里（約161公里）。

▲ 「怪物」史金恩茲（Paul Skenes）夢幻對決「獨角獸」大谷　飆速逼近161公里 。（圖／達志影像／美聯社）
▲ 「怪物」史金恩茲（Paul Skenes）夢幻對決「獨角獸」大谷　飆速逼近161公里 。（圖／達志影像／美聯社）

海盜「怪物」史金恩茲去年拿下國聯新人王，本季至賽前戰績9勝9敗，但防禦率僅2.05，高居大聯盟第一。MLB官網日前公布的賽揚獎模擬投票中，他獲得35張第一名選票中的34票。

此役道奇推出2018與2023年兩度賽揚獎得主史奈爾（Blake Snell）先發，形成「新舊賽揚對決」。

大谷與史金恩茲的首次對決可追溯至去年6月，當時大谷在PNC球場轟出全壘打。本季4月兩人於道奇球場交手，大谷3打數無安打。累計對戰成績，大谷9打數敲出2安打，包括1轟，貢獻2打點，並吞下4次三振。

值得一提的是，斯基恩斯在空軍官校及路易斯安那州立大學時期曾嘗試二刀流，後來專注投手。他坦言自己深受大谷啟發，甚至去年還收到大谷傳來的訊息，「希望你能站上打擊區。」

本周他也在貝茲主持的Podcast《On Base with Mookie Betts》受訪，談到二刀流時笑說，「我很想打擊啊！但二刀流真的很辛苦，看著大谷就知道了。他到底怎麼做到的，真的很不可思議。」

關鍵字： MLB大谷翔平海盜隊史金恩茲火力全開

【儀式感自己創造】情人節讓老公被動式送花　自導自演超逗趣XD

