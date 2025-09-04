運動雲

超兇！霸王肘讓對手失神　女籃漂亮寶貝瑞絲8次技術犯規遭禁賽

記者杜奕君／綜合報導

WNBA女籃高人氣球星，隸屬芝加哥天空隊的2年級前鋒瑞絲（Angel Reese）在4日對上華盛頓神秘人之戰，由於一次激烈禁區卡位時，直接給了對手艾德華茲（Aaliyah Edwards）後腦及側臉一次肘擊，當場讓艾德華茲痛苦倒地，瑞絲隨後遭吹技術犯規，也是本季個人累積「第8次」，根據聯盟規章，下一戰將自動禁賽1場作為懲罰。

現年23歲，身高190公分的瑞絲，自上賽季加盟WNBA以來，就憑藉出色外型以及強大的禁區主宰力受到矚目，雖然新秀賽季並未拿下年度新人王獎項肯定，但不僅連續兩季入選聯盟明星賽，日前還獲得簽約運動品牌Reebok推出個人正代球鞋，聲勢可說是相當驚人。

只不過瑞絲不僅外型與球技了得，場上張狂程度同樣是觀賽焦點，今日賽前本季已經累積多達7次技術犯規，可說是場上的另類「麻煩製造者」。

今日對上神秘人之戰，瑞絲又在禁區一次卡位時，先遭到艾德華茲一次卡位衝撞，雖然艾德華茲整體動作看來十分合理，並未有危險或粗暴狀況出現，但瑞絲仍不甘示弱，右手一甩就給了對手後腦及側臉一拐，當場讓艾德華茲痛到一手抱頭、一手撐地，表情十分痛苦。

罪魁禍首瑞絲這樣的危險動作，當然不被允許，裁判隨後給了他一次技術犯規，本季個人累積8次技術犯規，按照規章將在下一戰對上印第安納狂熱時，遭到禁賽1場處分。

瑞絲此戰最終拿下18分、14籃板、4助攻、4抄截，也率領天空隊以88比64大勝，本季瑞絲場均可攻下14.7分、12.6籃板、3.7助攻、1.5抄截，整體表現仍是相當亮眼，但場上的火爆脾氣也成為她的另類賣點所在。

▲WNBA球星瑞絲一記「霸王肘」讓自己吞下本季第8次技術犯規，將面臨禁賽處分。（圖／達志影像／美聯社）

▲WNBA球星瑞絲一記「霸王肘」讓自己吞下本季第8次技術犯規，將面臨禁賽處分。（圖／達志影像／美聯社）

