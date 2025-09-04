古林睿煬復出首戰因雨喊卡　陳睦衡5局好投奪赴日首勝

運動雲

▲▼ 古林睿煬 。（圖／ⒸH.N.F.提供）

▲古林睿煬 。（圖／ⒸH.N.F.提供）

記者王真魚／綜合報導

北海道火腿鬥士旅日投手古林睿煬原訂今日在二軍復出登板，但比賽因天候不佳遭到取消，復出首戰延後。歐力士猛牛台灣小將陳睦衡同日出賽，繳出5局無失分佳績，幫助球隊以5比2擊敗久富疾風，拿下赴日後首勝。

古林睿煬6月3日對阪神先發時於第3局因傷退場，經診斷為左側內腹斜肌受傷，當時評估需休養約8週。今日原本安排於二軍對Oisix新潟Albirex比賽中先發，卻因雨勢作罷。他隨即在室內練習場進行實戰投打練習，對打者投出約30球，內容包含速球與變化球。

古林本季在一軍已先發5場，累計30局送出33次三振，戰績2勝1敗、防禦率2.70，其中在5月11日曾以98球投出無四死球完封勝。

另一方面，歐力士育成右投陳睦衡今日於二軍對久富疾風的比賽先發，開局因2次四壞與1支安打形成滿壘危機，他沉著應對，先迫使打者擊出飛球出局，再連飆2K脫困。接下來逐漸掌握節奏，第2局演出三上三下，第3至第5局則都靠隊友守備完成雙殺守成。

此役陳睦衡共計71球投滿5局，被敲6安、送出3次三振與2次四壞，無失分退場，防禦率僅1.17，最快球速達147公里，為球隊奠定勝基，最終歐力士以5比2收下勝利，他也摘下日職二軍生涯首勝。

▲陳睦衡加盟歐力士。（圖／悍創經紀提供）

▲陳睦衡。（圖／悍創經紀提供）

【撞擊瞬間曝】高雄自小客斜插人行道！　機車一閃...慘被大貨車擊落

