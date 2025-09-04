返日前最佳自薦！前田健太3A險締無安打　7.2局僅失1分飆9K

▲前田健太。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

前田健太日前宣布將在本季結束後告別美國職棒、明年想回日本發展。他在3日（台灣時間4日）代表洋基3A先發，對戰紅襪3A，投出近乎完美的內容。一路投到8局2出局仍未被擊出安打，僅差4個出局數就能締造無安打比賽，直到第100球被轟出右外野全壘打而失分。

前田首局僅用9球解決3名打者，開局順暢。2局一度送出保送，隨後靠著遊擊手接殺「打到手套再反彈」的平飛球，幸運守下。之後一路展現壓制力，4到7局連續製造三上三下，前7局僅靠一次四壞球讓對手上壘。

進入8局，前田先連飆2次三振，眼看只差4個出局數就能完成無安打，但在翻譯與教練上場關切後，他第100球投出的橫掃球被敲成右外野全壘打。 前天最終成績7.2局用球100球，被敲1安打、失1分，送出9次三振，留下苦笑著退場。

值得一提的是，前田在前一戰（8月28日）僅投3局就被擊出11安打、失10分，狀態陷入低谷。此役卻強勢反彈，繳出近乎完美的表現。

前田本季原先效力老虎，僅出賽7場、全數為救援，防禦率高達7.88，5月遭釋出後輾轉效力小熊與洋基體系，16場小聯盟先發累積4勝6敗、防禦率6.25，始終未能重返大聯盟。

日前他已公開表態，「今年是我在美國最後一年，明年想回到日本打球。」這場比賽成為他向日本球界展現價值的最佳舞台。