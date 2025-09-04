運動雲

復仇溫布頓「雙貝果」成功！　阿尼西莫娃直落二擊退斯威雅蒂晉級美網4強

▲復仇溫布頓「雙貝果」成功！　阿尼西莫娃直落二擊退斯威雅蒂晉級美網4強。（圖／達志影像／美聯社）

▲復仇溫布頓「雙貝果」成功！　阿尼西莫娃直落二擊退斯威雅蒂晉級美網4強。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

美網女單8強戰4日出現超級爆冷戲碼！地主8號種子阿尼西莫娃（Amanda Anisimova）在亞瑟阿許球場球迷全力支持下，以6-4、6-3擊退世界排名第2、6座大滿貫冠軍得主斯威雅蒂（Iga Swiatek），生涯首次闖進美網4強，也成功報了溫網慘敗的一箭之仇。

這是兩人自溫網決賽再度交手，當時斯威雅蒂曾以6-0、6-0橫掃取勝；本場比賽一開始雙方互破發球局，隨後僵持至4比4。

第8局，斯威雅蒂在一拍17拍的精彩相持中逼出平分並完成保發，不過阿尼西莫娃隨後頂住壓力，靠著第二個盤末點抓住對手的失誤，拿下首盤。

第2盤斯威雅蒂開局氣勢如虹，率先破發並保發取得2-0領先；然而現場不斷響起「我們愛妳阿曼達」的助威聲，讓阿尼西莫娃連下3局反超，斯威雅蒂雖扳回一城追成3-3，但隨後被對手再度壓制，阿尼西莫娃靠著幸運擦網球保發成4-3，又在斯威雅蒂的雙誤下完成關鍵破發，取得5-3的領先；發球搶4強門票時，她雖然一度浪費2個賽末點，還出現一次雙誤，但最終仍靠著另一記擦網球，結束比賽。

數據顯示，阿尼西莫娃全場打出23記致勝分，遠勝斯威雅蒂的13記；破發成功率方面，阿尼西莫娃在9個破發點中把握住 4 個，斯威雅蒂則是4機會僅兌現2次。

賽後，斯威雅蒂也坦承這場比賽完全不同於溫網，對手展現出截然不同的水準；她說：「我想大家都知道阿曼達的實力，對，她在溫網沒打好，但這不代表她會一直犯相同的錯，或維持同樣的狀態，我知道她是一位優秀的球員，她可以打出很棒的網球，所以我早就做好準備，要迎接一場硬戰。

「這一點都不讓人意外，我平常有和她一起練球，我很清楚她的水準，今天完全不同，她移動更快，打得更好，對，一切都不同了。」

這場勝利是阿尼西莫娃職業生涯第2次擊敗世界前二的球員，第一次是7月溫網4強擊敗莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）。

此外，她也成為繼2022年法網的威廉絲姊妹後，首位在3種大滿貫場地（紅土、草地、硬地）都打進4強的美國女將。

接下來，阿尼西莫娃將在四強對決穆霍娃（Karolina Muchova）與大坂直美（Naomi Osaka）之間的勝者；她過去2次交手都擊敗過大坂直美，但兩人上一次對戰已是2022年法網；她也曾在同年法網擊敗穆霍娃，當時對手因傷在第三盤退賽。

