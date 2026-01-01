大谷來電讓他瞬間清醒！　井端弘和喊「世界第一」：再一次站上巔峰

運動雲

▲日本隊總教練井端弘和(右)。（圖／記者李毓康攝）

▲日本隊總教練井端弘和(右)。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／綜合報導

日本棒球代表隊「侍JAPAN」備戰今年3月登場的第6屆世界棒球經典賽（WBC），力拚史無前例二連霸，掌兵符的井端弘和監督在新年之際，再度以一個漢字總結自己的決心「新」；他強調，在前一屆奪冠的基礎上，必須以全新的心情、全新的準備，再一次站上世界之巔。

根據日本媒體《中日新聞社》報導，井端監督談起新年選字時直言，自己延續去年的「新」，是因為目標仍只有一，那就是世界第一；「雖然使用了相同的漢字，但我希望以『重新』朝向世界第一的心情，所以選了『新』這個字，上一次比賽我們奪冠了，我抱持著『再一次成為世界第一』的心意。」

自上任以來，「世界第一」幾乎成了井端監督最常掛在嘴邊的詞，對他而言，WBC二連霸不只是榮耀，更是唯一且終極的使命，而這份使命，如今因大谷翔平的參戰確定而更具現實感。

去年11月25日，大谷翔平透過個人Instagram對外宣布將出戰WBC，而在他正式公開前的數小時，井端監督就先收到本人來電；回憶當時情況，井端描述那是清晨時分、自己正處於「腦袋放空」的狀態，卻因那通電話瞬間清醒。

「大概是早上7點多或8點左右吧，我平常6點就起床了，那時我正在吃飯，腦袋放空，正準備開始一天，手機響了，我注意到要接的時候已經掛掉了，所以我立刻回撥，瞬間整個人都清醒了。」

回撥後才知道對方是大谷本人，主動表達要出賽的意願；「他聯絡我說『我接下來會正式發表』，細節之後再慢慢敲定，我是這樣回他的，大概就那樣而已，能來參賽我真的非常感激，因為他願意表態這件事，當下我一瞬間鬆了一口氣；不過我馬上就想到『那接下來該怎麼做』，理想狀況當然是希望他能用表現帶領球隊。」

WBC賽制上，日本若能突破東京預賽，之後將移師美國，從8強起進入淘汰賽；一旦輸球，衛冕立即終止，井端點出，這樣的舞台不容任何一次疏忽，即使是機率上相對有利的局面，也可能在「剩下那一點點」中翻船。

「比方說，在被打就會再見輸球的情境，即使從機率來看有8成是我們有利，但剩下的2成一旦發生，就結束了；那種『5次中會發生1次』的情況，究竟是在什麼時候會出現？這些數據也必須去看，我從現役時就一直在想這種事情，即使當了監督也不會改變，我想在做任何事情時，都把各種可能性納入假設。」

井端過去以細膩守備與理性判斷聞名，如今成為國家隊總教練後，仍維持同樣的思考方式，他坦言，執教第3年以來最煎熬的就是選人；「一直都很煎熬。尤其選手遴選真的讓我非常苦惱。」

日本隊已在12月26日先行公布包含大谷在內的8名國家隊成員，剩餘22名名單仍在最後評估階段，並將於2月集訓後全面進入WBC實戰備戰；井端也說，除了打出讓球迷興奮的內容，更重要的是一步一步累積勝利，「不只是棒球迷，我也希望能讓日本的國民大家感到開心，展現值得讓人高興的比賽與內容，不過，總之我會先把眼前的『拿下1勝』當作目標去做。」

