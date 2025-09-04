大谷翔平臨時取消先發「只打不投」 胸悶＋咳嗽延至周末登板

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

道奇隊大谷翔平在3日對戰海盜的客場比賽中，臨時取消了原定的先發登板。總教練羅伯斯（Dave Roberts）透露，他一直受到身體不適困擾。

比賽開始前約3小時，道奇公布了當天的先發投手名單，裡面沒有大谷的名字，改由席漢（Emmet Sheehan）先發。大谷則以「第一棒、指定打擊」身份出賽。羅伯斯在公布先發陣容約1小時後受訪說明，「他昨天一整天都身體不舒服。」

大谷並非因手肘等傷勢而缺席先發，這讓人鬆了一口氣。不過，球迷們更關注的是他在前一天比賽中的驚人表現。大谷在3局一出局時，強力擊出本季第46號全壘打，擊球初速達120英里（193.1公里）。此外，他在第4、5打席還接連敲出二壘安打，全場5打數3安打，貢獻2分打點。

在創下「個人新紀錄」的同時，竟然是帶著身體不適上場，這讓球迷更加佩服與驚訝，「因為身體不適才沒投嗎？那種狀態還能打出那顆火箭球，太猛了哈哈」「身體不舒服還能打出120英里擊球初速？大谷太扯了」「身體不適還能狂打，真不敢相信」「那樣的狀態還能有5打數3安打1轟2打點，太驚人了」。

羅伯斯指出，大谷前一天一整天都感到不舒服，雖然有外出進行投球練習，但很快因不適而結束，並向防護員通報，「我問他『還能打嗎？』，他回答『沒問題』。因此我們判斷可以讓他繼續打擊，但投球的負擔太大，就不應該勉強。」最終球隊決定讓席漢頂替先發，大谷預計在周末再登板。

外界關注是否考慮讓大谷完全休兵一天，羅伯斯解釋，「站上4到5次打席，和投滿5局的負擔完全不同。我們在昨天午後就決定，安排他持續擔任指定打擊，同時把投球任務延後到週末。」

至於身體不適的細節，羅伯斯指出，大谷主要是胸口出現症狀，像是深沉的咳嗽，也可能伴隨鼻竇不適，「若讓他登板，恐怕會造成更大負擔，因此我們選擇提前做出判斷。」