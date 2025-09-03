盛讚徐若熙「完美」　林泓育敲再見安打還傻眼：對吼！我們是主場

記者楊舒帆／台北報導

樂天桃猿3日在台北大巨蛋上演逆轉戲碼，前7局遭味全龍王牌徐若熙壓制、完全沒有安打，連林泓育也被三振兩次。不過9局下，他在兩出局後面對陳冠偉擊出再見安打，成為致勝英雄。由於桃猿在大巨蛋主場比賽機會不多，林泓育一度還沒意識到自己打出再見安打，直到看到隊友衝出來才驚覺：「對吼！我們是主場！」

談到徐若熙的投球，林泓育盛讚：「他的控球和球路位移都很精緻，也非常完美。現在控球更好，總是能先取得好球數，投球節奏沒有拉鋸感，一開始就是好球，逼得打者必須積極出棒。」

▲林泓育。（圖／樂天桃猿提供）

徐若熙退場後，桃猿在8、9局一度錯失得點圈機會。9局下兩出局後靠著兩次保送攻佔壘包，林智平掃出安打追平比數，隨後林泓育敲出再見安打。他笑說：「當下其實沒想太多，團隊的策略是出局也沒關係，只要有人上壘就有機會。我自己心裡還想『完蛋了，到我應該就結束』，但上場後還是專注投打對決。前幾次面對若熙節奏不太好，被三振兩次，不過換了投手情況不同，就要更專注。」

近期桃猿全隊把襪子拉高，展現團結氛圍。林泓育說：「2023年我們也這樣做過，並不是說這樣就一定有什麼效果，而是多了一份連結。連教練都一起拉高襪子，對團隊來說是很感動的事，彼此互相影響。這是我和阿立（林立）討論的，希望能有一致性。」

至於打出再見安打時的心情，林泓育坦言一度錯愕：「因為在大巨蛋比賽，我還以為我們是客場，所以心裡想著『要多得一點分，等等比較好守備』。結果我踩壘包的時候看了一下，轉過去才發現大家都跑出來。我心裡還想『他們在幹嘛？』然後才反應過來，『對吼！我們是主場！』」