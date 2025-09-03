獅5比3戲劇逆轉台鋼奪5連勝　林佳緯改寫最年輕再見轟紀錄

記者王真魚／綜合報導

統一獅今晚對戰台鋼雄鷹，一度落後比數，但在比賽後半段展開反攻。8局由「金鏞連線」點燃攻勢，陳鏞基敲出安打追回1分，代打胡金龍再補上安打扳平戰局。9局上，陳韻文雖遭遇二、三壘有人危機，仍靠三振化解，守住平手局面。9局下，林佳緯面對終結者林詩翔轟出再見兩分砲，獅隊以戲劇性方式結束比賽，收下5連勝。

獅隊此役由胡智爲先發，主投4局僅被敲5安，不過4局先後遭張肇元、顏郁軒轟出全壘打。

張肇元這發全壘打是他本季第10轟，成為中職史上第4位單季達成雙位數全壘打的捕手。

台鋼在7局又靠王博玄的適時安打添得保險分，前7局獅隊僅在4局藉由陳傑憲的三壘安打攻下1分。

8局上，林佳緯安打開啟反攻，陳鏞基補上安打追回1分，胡金龍再敲安打，幫助獅隊追平。

9局上，陳韻文面對首名打者順利解決後，卻連續因守備失誤陷入二、三壘有人危機，但他臨危不亂，接連製造滾地球與三振，化解危機。

9局下，台鋼換上林詩翔關門，林子豪安打上壘後，兩出局輪到林佳緯，他頂住壓力擊出再見全壘打。

這是林佳緯生涯首發的再見轟，也改寫中職紀錄，以20歲235天之齡超越1993年時報鷹李聰富（20歲264天），成為中職36年史上最年輕的再見全壘打打者。

▲林佳緯 。（圖／統一獅提供）