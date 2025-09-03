運動雲

>

獅5比3戲劇逆轉台鋼奪5連勝　林佳緯改寫最年輕再見轟紀錄

記者王真魚／綜合報導

統一獅今晚對戰台鋼雄鷹，一度落後比數，但在比賽後半段展開反攻。8局由「金鏞連線」點燃攻勢，陳鏞基敲出安打追回1分，代打胡金龍再補上安打扳平戰局。9局上，陳韻文雖遭遇二、三壘有人危機，仍靠三振化解，守住平手局面。9局下，林佳緯面對終結者林詩翔轟出再見兩分砲，獅隊以戲劇性方式結束比賽，收下5連勝。

獅隊此役由胡智爲先發，主投4局僅被敲5安，不過4局先後遭張肇元、顏郁軒轟出全壘打。

張肇元這發全壘打是他本季第10轟，成為中職史上第4位單季達成雙位數全壘打的捕手。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台鋼在7局又靠王博玄的適時安打添得保險分，前7局獅隊僅在4局藉由陳傑憲的三壘安打攻下1分。

8局上，林佳緯安打開啟反攻，陳鏞基補上安打追回1分，胡金龍再敲安打，幫助獅隊追平。

9局上，陳韻文面對首名打者順利解決後，卻連續因守備失誤陷入二、三壘有人危機，但他臨危不亂，接連製造滾地球與三振，化解危機。

9局下，台鋼換上林詩翔關門，林子豪安打上壘後，兩出局輪到林佳緯，他頂住壓力擊出再見全壘打。

這是林佳緯生涯首發的再見轟，也改寫中職紀錄，以20歲235天之齡超越1993年時報鷹李聰富（20歲264天），成為中職36年史上最年輕的再見全壘打打者。

▲林佳緯 。（圖／統一獅提供）

▲林佳緯 。（圖／統一獅提供）

關鍵字： 中職統一獅台鋼雄鷹棒球逆轉

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

鄧愷威「解鎖」大聯盟生涯首次板凳清空　球迷笑：不上去恐下3A

鄧愷威「解鎖」大聯盟生涯首次板凳清空　球迷笑：不上去恐下3A

世界拳擊聯盟證實：台灣選手林郁婷將缺席世錦賽

世界拳擊聯盟證實：台灣選手林郁婷將缺席世錦賽

大谷翔平炸第46轟改寫2紀錄！超平射子彈砲4秒內入席「快到看不清楚」

大谷翔平炸第46轟改寫2紀錄！超平射子彈砲4秒內入席「快到看不清楚」

4秒著彈！大谷翔平46轟嚇壞觀眾　女大生幸運接球：不賣

4秒著彈！大谷翔平46轟嚇壞觀眾　女大生幸運接球：不賣

國聯MVP根本無需爭論　美記者點出數據證明大谷翔平壓倒性優勢

國聯MVP根本無需爭論　美記者點出數據證明大谷翔平壓倒性優勢

李博登父親現身洲際觀戰　大聯盟140勝、世界大賽冠軍背景超狂

李博登父親現身洲際觀戰　大聯盟140勝、世界大賽冠軍背景超狂

被大谷敲「超高速全壘打」　海盜年輕投手：他真的太誇張了

被大谷敲「超高速全壘打」　海盜年輕投手：他真的太誇張了

獨家／PLG神秘新軍洋基重磅補強　前選秀狀元阿拉薩將加盟

獨家／PLG神秘新軍洋基重磅補強　前選秀狀元阿拉薩將加盟

目睹大谷生涯最速轟　貝茲苦笑：又是翔平的全壘打

目睹大谷生涯最速轟　貝茲苦笑：又是翔平的全壘打

林維恩再傳捷報！剛升高A不久火速躍上2A

林維恩再傳捷報！剛升高A不久火速躍上2A

【粗心惹禍！】狗進電梯主人沒跟上！門一開路人驚恐抱緊救援 #中國大陸

熱門新聞

鄧愷威「解鎖」大聯盟生涯首次板凳清空　球迷笑：不上去恐下3A

世界拳擊聯盟證實：台灣選手林郁婷將缺席世錦賽

大谷翔平炸第46轟改寫2紀錄！超平射子彈砲4秒內入席「快到看不清楚」

4秒著彈！大谷翔平46轟嚇壞觀眾　女大生幸運接球：不賣

國聯MVP根本無需爭論　美記者點出數據證明大谷翔平壓倒性優勢

李博登父親現身洲際觀戰　大聯盟140勝、世界大賽冠軍背景超狂

讀者回應

﻿

熱門新聞

1鄧愷威解鎖大聯盟生涯首次板凳清空

2世界拳擊聯盟證實：林郁婷將缺席世錦賽

3大谷翔平第46轟「快到看不清楚」

4大谷46轟嚇壞觀眾　女大生幸運接到了

5大谷翔平MVP討論「免議」 外媒分析

最新新聞

1退休倒數？皮爾斯預言詹皇迎最後一季

2林泓育敲再見安打還傻眼：對吼！我們是主場

3獅逆轉5連勝　林佳緯最年輕再見轟

4第92球完全比賽破功　徐若熙嘆可惜

5悍將終結洲際魔咒　逃過零勝恥辱

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

李多慧挑戰喪屍舞太僵硬　轉頭求救林襄：救我QQ

【珠珠神之抖好猛♥】露香肩辣翻！李珠珢LG雙子首次SOLO表演

劉品言挺孕肚開球甜蜜互動閃瞎全場　連晨翔追星陳傑憲秒變迷弟

【純欲風珠珠寶貝】李珠珢超短裙+前胸透膚上衣跳局間舞網友超嗨

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

【沒喝孟婆湯？】萌娃巡場喊話讓網笑翻XD

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366